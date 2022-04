La startup madrileña Chargy capta más de 1 millón de euros Comunicae

lunes, 25 de abril de 2022, 16:05 h (CET) Chargy Technologies es una Data Driven Company que recopila y analiza datos en tiempo real a través de la carga móvil. Chargy lanza al mercado la primera red inteligente de battery sharing gratuita. La ronda de financiación ha estado liderada por SociosInversores.com y han participado los fondos Core Angels e Infinity Angels, además de los propios socios de la compañía La startup madrileña Chargy Technologies acaba de captar un millón cincuenta y tres mil euros (1.053.000,00€) en su última ronda de financiación. Con estos fondos, Chargy ampliará su equipo para reforzar las áreas de tecnología y negocio, seguirá desarrollando el producto y mejorará los servicios integrados en su plataforma myChargy.

El inversor de referencia de esta ronda ha sido SociosInversores.com, la línea de Equity Crowdfunding del Grupo SegoFinance que lleva más de 10 años poniendo en contacto a inversores con Startups tecnológicas e innovadoras con alto potencial de crecimiento y revalorización. En la ronda también han participado Core Angels Madrid, un fondo integrado por más de 50 inversores que invierten en startups europeas de cualquier sector en fases tempranas de desarrollo, Infinity Angels, un fondo que invierte en startups con innovación y tecnología relevante en España, Israel, Latam y USA, y muchos de los actuales inversores de la compañía que han seguido apostando por el proyecto, entre ellos el fondo mexicano Avalancha Ventures, reconocidos business angels como el ex director general de Banco Santander Francisco Martín López-Quesada y ex alumnos de la Universidad de Harvard, o los propios socios fundadores, Laura Lozano y Héctor M. Morell. Del capital captado, 390.049,00€ han sido obtenidos a través de la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias, S.A. (SODECAN), y su línea para la innovación empresarial para pymes, y 195.037,83€ han sido obtenidos a través del Ministerio de Ciencia e Innovación en concepto de deducciones fiscales por actividades de I+D+i.

Chargy Technologies es una empresa de recopilación y análisis de datos, e IoT (Internet de las Cosas), que nace de la mano de Laura Lozano y Héctor M. Morell, que ha desarrollado la primera red de battering sharing gratuita, que por un lado ofrece carga gratuita a los usuarios permitiéndoles coger una powerbank en una estación, disfrutar de ella durante horas y devolverla en la misma o en otra ubicación , y por otro lado, permite a las empresas y marcas impactarles publicitariamente en el momento de activación del servicio, gracias al nuevo modelo de comunicación y publicidad creado por la compañía al que han denominado #ChargyMarketing.

La compañía, que fue duramente castigada por la pandemia, ha realizado un giro de 180 grados de su tecnología y de su modelo de negocio en este último año, lo que le ha permitido durante este primer trimestre de 2022: 1) cerrar acuerdos comerciales con grandes empresas multinacionales, 2) obtener varios reconocimientos internacionales, entre ellos, Laura Lozano ha sido incluida en la lista Forbes Top50 Awarded Spaniards y Chargy ha sido la startup ganadora del concurso internacional PropTech Challenge de CBRE, y 3) abrir su primera delegación en las islas Canarias de la mano de su socio Archipélago Next.

“Esta nueva captación de fondos llega en el mejor momento para la empresa. Nos va a permitir realizar un importante despliegue de nuestra nueva tecnología en los próximos meses que nos permitirá aumentar nuestro alcance, esperando conseguir más de 200.000 nuevos usuarios”, ha dicho Laura Lozano, CEO de Chargy.

