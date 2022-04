Quinton lanza la nueva web de Totum Sport, su gama de nutrición deportiva avanzada Comunicae

lunes, 25 de abril de 2022, 15:46 h (CET) Según la Organización Mundial de la Salud, 30 minutos al día de actividad física y una nutrición saludable pueden prevenir trastornos como la obesidad, la hipertensión o la diabetes. Además, consciente de la necesidad de abordar la salud integral también desde el enfoque deportivo, Quinton lanza la nueva web de Totum Sport, una gama Clean Label (solo alimentos de origen natural), creada para ayudar a optimizar el rendimiento, mejorar la resistencia física y prevenir lesiones musculares La actividad física regular a través de cualquier tipo de deporte y una correcta nutrición son hábitos que impactan en la salud de manera determinante y positiva. En concreto, una rutina deportiva recurrente contribuye favorablemente a evitar enfermedades como la diabetes, la hipertensión o la obesidad, ya catalogadas como ‘’enfermedades de nuestro siglo’’.

En este sentido, Quinton, laboratorio biotecnológico dedicado a la fabricación de especialidades naturales a base de agua de mar microfiltrada en frío, presenta la nueva web de Totum Sport, una gama Clean Label dedicada a la mejora del rendimiento físico, con suplementos deportivos de origen natural, creados tanto para apasionados del deporte que realizan competiciones y grandes esfuerzos, como para principiantes en la actividad física.

La web no solo está concebida para poner a disposición de deportistas soluciones listas para consumir, sino que aconseja y orienta al interesado en la actividad física regular sobre los beneficios de sus productos, cómo y cuándo es recomendable tomarlos, así como información extra sobre conceptos asociados a la salud integral de las personas.

La actividad física asciende levemente tras la pandemia

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en base a datos de la última Encuesta Europea de Salud en España (EESE), advierte de que el 34.4 % de la población española de 18 a 74 años no realiza ninguna actividad física en su tiempo de ocio, y solamente el 38.9 % lo hace ocasionalmente. Aunque deben progresar, estos datos reflejan que más de la mitad de la población sí realiza algún tipo de deporte, especialmente tras la pandemia de 2020, momento en el que la sociedad mundial experimentó varios confinamientos prolongados. Esta circunstancia pone de manifiesto la necesidad de que los deportistas tengan a su alcance información y productos adaptados a los nuevos tiempos, como es el caso de la gama de Totum Sport.

Conscientes de que la hidratación deportiva es vital a la hora de realizar cualquier tipo de actividad física de forma saludable, Quinton, y en concreto, su web Totum Sport, recomienda la solución Totum Electrolytes, bebida hipertónica para deportistas elaborada 100% con agua de mar microfiltrada en frío, que aporta hasta 78 electrolitos de asimilación inmediata para una rápida y profunda hidratación. Además, también dispone de otra solución parecida, Totum nite, en este caso, bebida isotónica elaborada con agua de mar diluida a la isotonía mineral, que supone una ‘gran ayuda post-entreno’, gracias a sus propiedades.

Una web fácil, innovadora e inclusiva

Caracterizada por su usabilidad, por mejorar la experiencia del usuario, y por proponer un ‘camino’ intuitivo por parte del interesado que navegue en ella, esta web está creada en torno a conceptos nutritivos innovadores e inclusivos, como las soluciones libres de GMO o la utilización de Súper alimentos para su preparación (chía, agua de mar, espirulina o cáñamo, entre otros). Asimismo, también da respuesta a deportistas veganos, poniendo a su disposición proteínas veganas en polvo.

Pero,sus productos también se adaptan al estilo de vida que impera en la actualidad (rutinas aceleradas o caracterizadas por las ‘prisas’), ya que pueden ser consumidos en cualquier momento o lugar. De este modo, Totum Sport propone el consumo de preparados como sus proteínas en polvo, que fomentan los procesos de recuperación y evitan que se relenticen las adaptaciones del entrenamiento (por cada pedido superior a 30 euros, Quinton regala dos proteínas veganas de cada sabor). También se pueden encontrar soluciones energéticas ensobres, barritas, batidos o geles (estos últimos, próximamente disponibles), siempreelaborados con ingredientes de origen natural, listos para ingerir.

Beneficios del magnesio y vitamina B: barritas energéticas

Las barritas complementarias ayudan a satisfacer las necesidades energéticas del deportista en esfuerzos intensos o prolongados. En concreto, en actividades deportivas de larga duración, se aconseja consumir una antes, otra durante, y otra tras haberla finalizado. Por su parte, y en referencia a sus componentes de origen natural, cabe destacar el magnesio o vitaminas del grupo B (B1, B3, B5, B6 y B8). Así, la dosis de magnesio que contienen estas barritas contribuye a que procesos internos como la síntesis proteica, o el funcionamiento normal de los músculos se den en condiciones óptimas.

Además, este elemento químico procedente del agua de mar influye en el descanso muscular y en la formación de nuevas proteínas, y también ayuda a evitar calambres, o lesiones en articulaciones. Tanto las barritas energéticas, como todos los productos de Totum Sport, están destinados a mejorar la salud integral de las personas, y, en concreto, de aquellas que se sientan especialmente motivadas por mejorar su rendimiento físico.

