Los regalos más tecnológicos de 123tinta para madres de siempre, y de ahora Comunicae

lunes, 25 de abril de 2022, 14:53 h (CET) Baterías portátiles, luces LED o impresoras portátiles son algunas de las ideas que propone 123tinta como regalos para este Día de la Madre Es cierto que “Madre no hay más que una” y que siempre serán las mujeres más especiales para cada uno, pero al final todas terminan adquiriendo ciertos hábitos y habilidades que deben venir incluidos en un manual de madres.

Por ello, 123tinta, el ecommerce de consumibles para impresoras y material de oficina, ha seleccionado varias ideas para sorprender en el Día de la Madre, este 1 de mayo.

Para las madres de “¿Qué te crees, que soy el banco de España?": típica frase que dice una madre cuando se les pide dinero y, aunque todavía no se ha inventado la máquina para crearlo, seguro que cualquier madre estará encantada de dejarle a sus hijos su nueva batería portátil Powerbank. Dinero no, pero batería en el móvil ¡siempre! (PVP: 11,90€).

Para las madres de “¡A qué voy yo y lo encuentro!”: y acaban encontrándolo donde ya se había mirado (y seguro que ahí no estaba antes). Claro que esto es totalmente normal cuando tienen el paquete de garbanzos en el bote de cacao en polvo o las cosas de la costura en la caja de galletas que hace siglos que se acabó. Para que esto deje de pasar, una rotuladora es el regalo ideal y poder, así, etiquetar qué es cada cosa. (PVP: 39,90€).

Para las madres de “Es la primera vez que me siento en todo el día”: animarlas a que se sienten más a menudo a descansar y tomarse un respiro viendo una de sus series favoritas en el ordenador es mucho más fácil con un soporte de refrigeración para portátiles que evitan que estos se sobrecalienten, alargando la vida del dispositivo. (PVP: 12,90€).

Para las madres de “Voy a contar hasta tres”: eso es lo que van a tardar en tirar una foto y poder imprimirla en cualquier lugar para conservar los mejores recuerdos con una impresora portátil como la Canon Zoemini. Desde un Smartphone, a través de Bluetooth, se envían las fotografías que se quieren en formato físico y lo imprime de forma instantánea. Además, gracias a su tamaño, lo podrán llevar en cualquiera de sus bolsos. (PVP: 110€).

Por último, aunque todas las mujeres brillan con luz propia, los distintos modelos de luces LED son el regalo perfecto para decorar las estancias del hogar. Porque las madres iluminan el mundo. (PVP: 11,90€).

Sobre 123 Tinta

123tinta nace en junio de 2021 como el ecommerce de consumibles para impresoras con la mejor relación calidad-precio del mercado. La empresa española, con sede central en Azuqueca de Henares (Guadalajara) tiene como enfoque principal la industria de los consumibles para impresoras.

Ofrece los cartuchos de tinta y toners con la garantía de precio más bajo tanto para usuario particular como para empresas. Asimismo, cuentan con un amplio catálogo de artículos de papelería y material escolar. Dispone de un servicio de atención al cliente pre-y post venta y un servicio de entrega rápida en 24 horas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.