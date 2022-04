ASMABI organizará diversos eventos en Bilbao durante toda una semana para conmemorar el Día Mundial del Asma Emprendedores de Hoy

El próximo 3 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Mundial del Asma, una fecha para tomar conciencia sobre la importancia de la realización de diagnósticos previos, para conocer más sobre esta patología y sus principales causas e incluso para aprender técnicas de primeros auxilios por si, en alguna oportunidad, se debe asistir a alguna persona que sufra un ataque de estas características.

Una asociación sin ánimo de lucro que ha trabajado intensamente en esta temática desde el año 2019 es ASMABI, una organización que puso en marcha el Proyecto Kampus. Este último es un espacio de vídeos realizados por profesionales que los usuarios pueden encontrar en el sitio web de ASMABI Euskadi y que están destinados a ofrecer apoyo, capacitación e información a los pacientes y personas afectadas por el asma.

Con el objetivo de ayudar y defender las necesidades de las personas asmáticas y su entorno y en favor de visibilizar, sensibilizar, ayudar, orientar, educar e informar a la sociedad en general sobre el asma, en esta ocasión, ASMABI organiza una serie de actividades en el marco de esta efeméride con Bilbao como única sede para su desarrollo. Desde sus inicios,ASMABI ha conseguido ir creciendo de manera progresiva, hasta ser oficialmente en la actualidad una asociación de CC.AA. Ya tienen competencia en toda Euskadi, no solo en Bizkaia, por lo que personas afectadas por el asma de Álaba y de Gipuzkoa ya se pueden unir a esta gran familia.

¿Cuál es la programación de actividades prevista en Bilbao en el Día Mundial del Asma? El 2 de mayo de 19:30h a 20:30h tendrá lugar en el centro municipal de Santutxu una mesa redonda con una neumóloga, una enfermera y pacientes para hablar sobre asma, aclarar dudas y realizar consultas. Al día siguiente, 3 de mayo, en horario de 10:00h a 17:00h, se montarán carpas informativas en la explanada del Museo Marítimo de Bilbao donde se habilitará una mesa informativa y se harán espirometrías con la colaboración de profesionales de Osakidetza.

El 4 de mayo, de 19:00h a 20:00h, habrá una sesión de relajación con una experta en el centro municipal de Santutxu. Por último, en este mismo lugar y horario, pero al día siguiente se desarrollará una ponencia de cierre encabezada por la presidenta de ASMABI, Irantzu Muerza, sobre asma grave; una patología a la que ASMABI asigna suma importancia.

¿Qué es el asma? El asma es una enfermedad de duración prolongada que afecta a los pulmones de niños y adultos y que es padecida aproximadamente por el 5 % de la población mundial. Esta enfermedad se manifiesta cuando se inflaman los bronquios, que son los encargados de conducir el aire que se respira. Estos pueden quedar obstruidos total o parcialmente. Quien padece asma presenta como principales síntomas sibilancias, dificultad para respirar, tos y opresión en el pecho.

Si bien no existen formas de prevenir el asma, el médico, con diagnóstico en mano, puede diseñar un minucioso plan para contrarrestar los ataques de asma, para que estos no sean tan fuertes e invasivos y que se pueda llevar así una vida saludable sin limitaciones. Asimismo, resulta indispensable un control a largo plazo para mantener los síntomas bajo control, sobre todo si se trata de asma grave.



