La empresa ROSES TO LOVE ofrece un nuevo modelo de decoración floral con rosas preservadas

lunes, 25 de abril de 2022, 09:25 h (CET)

Las rosas, una de las plantas más populares del mundo, destacan por su versatilidad, utilizándose en la decoración de muchos espacios por su aportación de elegancia y sofisticación.

Además, son perfectas para regalar en momentos especiales. Las hay de muchos colores, cada una con un significado diferente. Por ejemplo, el rojo invoca al amor y el blanco a la pureza. En la actualidad, es una tendencia el uso de rosas preservadas para proyectos de decoración, como los que realiza la empresa ROSES TO LOVE, la cual ofrece servicios para compañías de diferentes sectores.

ROSES TO LOVE ofrece rosas preservadas para sorprender a los invitados ROSES TO LOVE es una empresa que brinda un nuevo modelo de decoración floral. Su equipo ambienta cualquier espacio con rosas preservadas, dándole siempre prioridad a la armonía, a la estética y al buen gusto. Entre sus proyectos de decoración, destacan las estancias comunes de hoteles, congresos, conferencias, bodas, oficinas, locales, tiendas, escaparates, etc.

Los expertos de ROSES TO LOVE ofrecen una asesoría personalizada a sus clientes con el objetivo de adecuar los espacios a los diferentes gustos y requerimientos. Asimismo, disponen de una colección de rosas preservadas perfectas para obsequiar, con cajas de diferentes formas: Zafiro, Rubí, París, Florencia, Infinity, etc.

Para que las personas se hagan una idea, la colección Zafiro, por ejemplo, está formada por una caja redonda (que puede ser plateada, negra, rosa o blanca) con rosas de diferentes tonalidades, según la elección de cada cliente. Por otro lado, la colección Rubí se compone de cajas en forma de corazón, que pueden ser ideales como obsequio romántico.

Además de rosas preservadas, ROSES TO LOVE también comercializa flores frescas en cestas, así como bouquets de una variedad de modelos. El proceso de compra es sencillo: el cliente debe seleccionar su pedido, elegir la fecha de entrega y, si así lo desea, escribir una dedicatoria. La web también cuenta con opciones de entrega urgentes en 24 y 48 horas.

Beneficios de las rosas preservadas Las rosas preservadas tienen muchos beneficios, uno de los principales es que son una inversión que vale la pena por el hecho de ser duraderas. Las de ROSES TO LOVE son naturales, pero se someten a un proceso de preservación, por lo que se mantienen frescas e intactas durante 1 – 5 años. Además, este tipo de plantas no requieren un mantenimiento constante.

El secreto de conservación de estas rosas se basa en evitar la exposición al sol, por lo que se deben colocar en interiores, evitar la humedad, eliminarles el polvo con mucho cuidado y no permitir que se estropeen. Los interesados en contactar a ROSES TO LOVE pueden visitar su página web.



