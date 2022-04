Según iMorosity, el impago de una multa de tráfico podría impedir acceder a un préstamo y perjudicar el historial crediticio Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de abril de 2022

Acceder a financiación es muy complicado, por no decir imposible, cuando se tienen deudas en los ficheros de morosos. Esto es sabido por la mayoría de las personas.

Esto se debe a que todas las entidades financieras tienen acceso a la información de estos ficheros y siempre que se está incluido, aunque sea por una deuda mínima de 50 euros, el banco denegará cualquier préstamo que se solicite porque no confiará en el nivel de solvencia.

Sin embargo, hay muchos españoles que están enfrentándose a un problema mayor. Su banco les deniega financiación incluso sin estar en los ficheros de morosidad.

Los bancos comprueban distintas bases de datos antes de brindar financiación Hay que tener en cuenta que recibir una negativa del banco ante la solicitud de financiación puede deberse a numerosos factores, ya que las entidades bancarias tienen en cuenta diversos indicadores antes de conceder cualquiera de sus productos bancarios. De hecho, ahora son más estrictos que nunca porque no están dispuestos a correr riesgos. Uno de estos factores son el número de incidencias judiciales y reclamaciones de organismos públicos.

En un reciente estudio de iMorosity, han comprobado que 9/10 empresas comprueban el número de veces que un DNI ha salido en estas bases de datos y supone un dato fundamental antes de aceptar la solicitud de financiación. Sin duda, aunque no se forme parte de ASNEF, que el DNI aparezca en las bases de datos de las Incidencias Judiciales y reclamaciones de los organismos públicos es un motivo de peso para que el banco deniegue financiación. En consecuencia, iMorosity ha decidido ampliar sus servicios y ofrecer la posibilidad de conocer esta información sin coste y al instante. De esta manera, el cliente podrá conocer el número de veces que se ha accedido a su información y el motivo concreto por el que su banco no le concede financiación.

Múltiples factores determinan la negación de un crédito Cada vez es más común que los bancos tomen como referencia las incidencias judiciales del solicitante o las reclamaciones que tengan por parte de organismos públicos. Desde multas de tráfico hasta deudas en el sistema tributario o con la seguridad social. Lo cierto es que cualquier proceso de reclamación que se tenga con algún organismo público puede resultar un factor determinante para la negación del crédito.

En consecuencia, para buscar financiación es necesario resolver no solo la situación con los ficheros de morosos, sino además, comprobar cualquier tipo de deuda con organismos públicos, sean regionales o nacionales.



