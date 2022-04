Cuenta atrás para una nueva edición del Oxfam Intermón Trailwalker en Girona

Los olímpicos Irina Rodríguez y Ander Mirambell, se suman a la alpinista Edurne Pasaban, como embajadores de esta prueba solidaria para recaudar fondos para la lucha contra el cambio climático en África y América Latina. A menos de 30 días del mayor desafío deportivo del mundo por equipos, el evento ya cuenta con 175 equipos inscritos Los próximos días 21 y 22 de mayo tendrá lugar en la provincia de Girona una nueva edición del Oxfam Intermón Trailwalker, que vuelve con todo su esplendor después de 2 años de pandemia (se anuló la edición 2020 y se hizo una versión reducida en el 2021). La prueba es un desafío deportivo y solidario en equipo (4 marchadores y dos personas de equipo de apoyo) que consiste en recorrer 100 kilómetros en un máximo de 32 horas o 50 kilómetros en un máximo de 16 horas. Este año como novedad, se podrán caminar 10 kilómetros en 4 horas para poder disfrutar de la experiencia con la familia, amigos o compañeros de trabajo.

Además, el Trailwalker contará con tres nuevos embajadores: Edurne Pasaban, alpinista y primera mujer en todo el mundo en conseguir coronar los 14 ochomiles, y los olímpicos Irina Rodríguez y Ander Mirambell.

Rodríguez ha sido una de las deportistas de la generación de oro de la natación sincronizada. Plata Olímpica en Pekín 2008 y campeona del Mundo en Roma 2009. Para ella “El agua es vida y siempre ha formado parte de la mía. Me cuesta entender que haya lugares en el mundo donde la gente no tenga acceso al agua y me aterroriza pensar que esto aumente con el cambio climático. Así que participando en la Oxfam Trailwalker es una forma de aportar mi gotita de agua a que esto no suceda”.

Pionero del Skeleton en España, Mirambell ha participado en 4 Juegos Olímpicos y 10 Mundiales, además de ser el último abanderado del equipo español en unos Juegos Olímpicos: “Como deportista que vive en la nieve y en el hielo, el cambio climático es una realidad. Así que todo lo que pueda hacer el deporte para frenarlo allí estaré. Nos afecta todos y con la mítica Oxfam Trailwalker podemos ayudar a frenarlo”.

Edurne Pasaban afirma que participa e impulsa el Trailwalker “porque creo en el proyecto, porque pienso que ligar el deporte con la solidaridad es una super buena fórmula. Y para todos los que amamos la montaña, el caminar y la naturaleza es una manera muy bonita para poder ayudar a hacer un mundo mejor y contribuir a mejorar vidas”.

Equipos inscritos & colaboraciones

A menos de un mes, el evento ya cuenta con la inscripción de 175 equipos de los cuales, 108 son de empresa y la recaudación está rondando ya los 100.000 euros destinados a la lucha contra el cambio climático y el acceso a agua potable en varios proyectos en África y América Latina.

El Oxfam Intermón Trailwalker promueve el trabajo colectivo y es una formidable herramienta de aunar compañerismo y solidaridad en las empresas que animan a sus trabajadores y trabajadoras, a sumarse a este desafío deportivo. Los 108 equipos forman parte de las plantillas de Banc Sabadell, Caixa d’Enginyers, l’Agència catalana de l’Aigua, DHL, la Caixa, Urbaser, Caixa Popular, Sabemsa, Roberlo, Ipsos, Aigües de Vic, Brown Forman o Agbar, entre muchas otras.

Además, la organización y logística de un evento de estas características, con un recorrido de 100 km por varios pueblos de la provincia de Girona, sería imposible sin la colaboración desinteresada de marcas e instituciones que cada año se suman al reto de la Oxfam Intermón Trailwalker como el Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya y la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna-Universidad Ramon Llull, que ofrecerán servicios de podología, fisioterapia y enfermería en varios puntos de la ruta; Mercabarna, Nutrisport y Agbar distribuirán fruta, bebida isotónica y agua a los participantes; y Ràdio Flaixbac se encargará de la animación en Girona y en la salida de 10 Km desde Olot.

Lo importante no es la marca

Oxfam Intermón Trailwalker no es una carrera de relevos ni hace falta hacerla corriendo, ya que se puede completar caminando. Como en las pruebas de 100 y 50 kms, lo importante no es la marca si no que los cuatro miembros del equipo deben empezar y terminar juntos. Los equipos deben conseguir para su inscripción, 500 euros para la distancia de 10 kilómetros y de 1.500 para la prueba de 100 kilómetros. Con los fondos recaudados, Oxfam Intermón realizará proyectos en África y América Latina para garantizar el acceso al agua potable.

Timing

Las distancias y las salidas se efectúan desde puntos diferenciados y serán las siguientes:

100 KM: Salida sábado 21 de mayo, de Olot a Sant Feliu de Guíxols.

50 KM: Salida sábado 21 de mayo, de Olot a Girona.

10 KM: Salida domingo 22 de mayo, de Santa Cristina d’Aro a Sant Feliu de Guíxols. Antecedentes

Participar en el Oxfam Intermón Trailwalker es formar parte del movimiento global Oxfam contra la pobreza y la injusticia. Actualmente se celebra en 9 países: Hong Kong, Corea del Sur, India (2 eventos anuales), Australia (3 eventos anuales), Nueva Zelanda, Bélgica, Francia (2 eventos anuales), Gran Bretaña y España (2 eventos anuales). En España se organizó el primer Trailwalker en 2011 y desde 2014 cuenta con dos ediciones: una en Girona y una en Madrid que se celebran entre mayo y junio.

En la última edición de Girona del pasado año participaron un total de 185 equipos (1.110 participantes), de los cuales, el 67% de los equipos eran corporativos.

Notas para edición:

Toda la información detallada en la web del Oxfam Intermón Trailwalker

Fotos de ediciones anteriores

Videos de la edición de Girona 2021, www.youtube.com/watch?v=LhXzTeHUaKs

Fotos Edurne Pasaban

Video presentación de Edurne Pasaban