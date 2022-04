Comunicaciones seguras en las empresas, según SPI Tecnologías Comunicae

lunes, 25 de abril de 2022, 13:21 h (CET) La tranquilidad de trabajar en un entorno seguro ofrece a las empresas garantías de trabajo, además de contribuir a la mejora de la rentabilidad, la optimización de recursos y la mejora de la efectividad laboral La seguridad en la era digital es una de las máximas preocupaciones para las empresas, ya que el manejo de dispositivos (móviles o no) conectados a alguna red, que puede ser cerrada o abierta, puede hacer que estos sean víctimas de ataques informáticos que pongan en peligro la información sensible de las compañías. Es por ello que las comunicaciones seguras son uno de los servicios más demandados por los empresarios, y SPI Tecnologías, la compañía de Monzón (Huesca) experta en el campo de la ciberseguridad, puede ayudar en gran medida.

Los servicios que se ofertan para que las conexiones entre empleado y empresa sea fiables y seguras están diseñados para la tranquilidad de todos los integrantes de la empresa, para generar confianza en todas las transacciones diarias, para que la demanda de la conectividad y comunicación esté garantizada y sea fiable e infalible, protegida frente a amenazas externas y maliciosas.

A su vez, la seguridad contribuirá a la mejora de la rentabilidad empresarial, mejorando la optimización de recursos y aumentando la efectividad de todo el equipo, puesto que el intercambio de información supone más agilidad en el trabajo diario.

Funcionalidades y servicios se ofertan para que las comunicaciones sean seguras:

Protocolo SSL (Secure Sockets Layer): Esta tecnología permite mantener una conexión segura a internet y proteger toda información que se envía entre dos sistemas. Gracias al SSL se protege esta información y se evita que los ciberdelincuentes puedan acceder a ella y la modifiquen.



Comunicación con cifrado de extremo a extremo: O también llamado de punta a punta. Evita que los mensajes sean leídos cifrando el contenido en todo su recorrido, de forma que solamente los pueda leer el dispositivo receptor.



Logs de conexión: Los logs son grabaciones que se producen en un archivo o base de datos al realizarse actividades como conexiones a aplicaciones, actividad de una red informática, historial de navegación, programas abiertos, …. Los logs son un registro de actividad. Si la compañía dispone de este servicio, podrá mantener un registro de los dispositivos que se han conectado a su red privada.



Control de acceso a la red privada de la empresa: Evitar el acceso de cualquier dispositivo ajeno a la empresa gracias a la creación de conexiones cifradas. Las redes privadas o Virtual Private Network (VPN) brindan una conexión fiable entre dispositivos y reducen el riesgo de robo de información y ataque de virus.



Dispositivos móviles: La contratación del servicio de las comunicaciones seguras se extiende también a los dispositivos móviles. Disponen de conexión segura a la red solamente aquellos dispositivos autorizados por la empresa, por lo que se pueden conectar a la red privada única desde cualquier punto.

Cuando se contratan los servicios de comunicaciones seguras, además la empresa ofertante deberá realizar una configuración inicial para que estas funcionen de forma correcta, y también garantizar las actualizaciones de firmas de malware y otros datos para detección de amenazas además de las actualizaciones de software de seguridad periódicas requeridas.

SPI Tecnologías ofrece a todos sus clientes el servicio de seguridad en las comunicaciones empresariales, para la tranquilidad en el día a día, para mejorar la productividad, la efectividad y la optimización del trabajo. Su propuesta referente a la seguridad se basa en 5 aspectos fundamentales: confidencialidad, integridad, disponibilidad, evitar el rechazo y autenticación.

A principios de año el Gobierno de España anunció la salida del programa Kit Digital, unas ayudas destinadas a digitalizar sus procesos. Se puede contratar el servicio de comunicaciones seguras y beneficiarse de las ayudas, ya que el servicio está contemplado dentro del catálogo de servicios del Kit Digital. SPI Tecnologías puede ayudar a su empresa a conseguir esta subvención y ofrecen a sus clientes confianza y seguridad en todo el proceso de solicitud.

