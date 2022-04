5 principios de las casas pasivas y la importancia de las ventanas según GEALAN Comunicae

lunes, 25 de abril de 2022, 13:17 h (CET) Cuando se toma la decisión de comprar o alquilar una vivienda pocas veces el adquirente se fija en si las ventanas, puertas o paredes cumplen con algún estándar energético, es más habitual considerar la distribución de las habitaciones o la decoración. Sin embargo, una casa pasiva o passivhaus puede ahorrar hasta un 90% del consumo de energía, un hecho que repercutirá en la rentabilidad de la economía familiar y aumentará a la vez el valor de la vivienda Hace 30 años el doctor Wolfgang Feist, un físico y astrónomo alemán, ideó e impulsó la primera vivienda passivhaus en Darmstadt (Alemania). Fue tal el auge de su propuesta que fundó el Instituto Passivhaus, un certificado internacional de rendimiento energético eficiente que actualmente se aplica por todo el mundo.

El instituto reunió los cinco principios básicos que todos los edificios deben tener para cumplir con este estándar. En primer lugar, la vivienda debe tener un aislamiento adecuado eso permitirá cumplir con el segundo principio que es evitar tener fugas de aire. Además, en las construcciones tradicionales existen puentes de aire que provocan que las paredes, ventanas u otros elementos arquitectónicos pierdan temperatura. Entonces, para cumplir con el estándar un hogar no puede tener puentes térmicos. En cuarto lugar, los edificios necesitan ventanas de altas prestaciones. El instituto asegura que las ventanas con triple vidrio, un perfil eficiente y un buen herraje garantizan la hermeticidad necesaria. Pero no solo la ficha técnica de las ventanas es importante, la orientación de estas es crucial para retener el calor del sol a la vez que obtener un balance de penumbra. Por último, un sistema de ventilación controlada (SVC) es clave para asegurar que el aire que se respira es saludable al mismo tiempo que se respeta la hermeticidad y el aislamiento.

Todos estos factores combinados garantizan un hogar saludable y eficiente con el que se requiere de poca calefacción o refrigeración adicional. Efectivamente, el Instituto Passivhaus afirma que el 10% restante de la energía necesaria es producida por el propio calor corporal, el sol o los varios electrodomésticos.

Con GEALAN cumplirás las reglas del Passivhaus Certificate

Uno de los elementos constructivos por donde se filtra más aire es precisamente a través de las ventanas, por consiguiente son el componente más crítico. Además, una ventana de altas prestaciones evitará futuras humedades, mohos y problemas respiratorios patológicos. Por lo tanto, para que una vivienda sea pasiva, es decir, confortable, saludable y energéticamente eficiente, las ventanas deben estar certificadas.

El fabricante alemán GEALAN es el único extrusor de perfiles de PVC que ha conseguido certificar elementos abatibles (ventanas y puertas) en todos sus sistemas bajo este estándar, un objetivo que conlleva mucho trabajo y know-how. Para GEALAN este modelo es de gran relevancia, y así es que todos los miembros del equipo técnico y comercial en España y Portugal poseen el certificado de Técnico de Ejecución de Obra Passivhaus (Certifed Passive-House Tradeperson). “Hicimos este curso para ofrecer un mejor servicio, somos el único equipo empresarial dónde el personal comercial y técnico al completo está certificado”, explica José Miguel Cortés, director de la firma en la Península Ibérica.

Asimismo, se puede conseguir el estándar energético con la rehabilitación o reforma del hogar no hace falta mudarse. En este proceso, GEALAN es el aliado de confianza. Todas sus gamas contienen múltiples cámaras que favorecen el aislamiento del marco y la hoja, al igual que su triple junta que garantiza la máxima estanqueidad de la ventana. Los perfiles de 74mm S8000 y GEALAN-LINEAR® y 82,5mm GEALAN S9000 y GEALAN-KUBUS®- son los más demandados en el mercado ibérico por los elaboradores de ventanas de PVC GEALAN y encontrarás naturalmente combinaciones certificadas en toda la gama de producto GEALAN de doble y triple junta. Así pues, en GEALAN encontrarás las ventanas idóneas para viviendas que cumplan con los 5 principios básicos del estándar Passivhaus certificado.

En definitiva, el rendimiento energético eficiente está a la orden del día y las regulaciones europeas en temas de construcción ya aplican estos estándares - de hecho la Unión Europea se ha inspirado en los principios básicos del Dr. Fiest para su “Nearly Zero Energy Building Standard” (NZEB). Si a esto se le suma, la dependencia energética de España y el alto precio de ésta, invertir en passivhaus es una apuesta segura para el futuro.

