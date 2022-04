KID’S Cluster y GAIA trabajan en una plataforma que incorpora inteligencia artificial para planes de ocio Comunicae

lunes, 25 de abril de 2022, 12:45 h (CET) Financiado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el proyecto "Zona Tribu 4.0" pretende dar un paso más en la aplicación de la inteligencia artificial para la digitalización de la industria infantil El objetivo es que la futura plataforma ofrezca los mejores planes de ocio para cada familia en función de sus preferencias, previamente analizadas, y ayude a las organizaciones del sector en su transformación digital.

Si bien inicialmente el proyecto se está desarrollando con entidades de Cataluña y la Comunidad Autónoma Vasca, el objetivo a futuro es extenderlo al resto de España y que se abra a la participación de familias usuarias y de empresas comercializadoras de actividades de ocio.

25 de abril de 2022.- Utilizar la Inteligencia Artificial (IA) y los conocimientos asociados a la misma para ofrecer a familias los planes de ocio, cultura y turismo que mejor se adapten a sus preferencias, gustos y comportamientos para compartir tiempo de calidad, es el objetivo del proyecto Zona Tribu 4.0 liderado por KID’S CLUSTER (Associació Clúster de Productes Intantils de Catalunya) y el Clúster vasco de Industrias del Conocimiento y Tecnología GAIA.

Se trata de un proyecto de desarrollo experimental financiado por EL Ministerio de Industria Comercio y Turismo -que ha valorado la invocación del mismo-, en el que también participan: el centro de transferencia tecnológica Fundació Bosch i Gimpera (FGN), la compañía Technology and Business for Kids (TbKids), y las compañías tecnológicas vascas Merkatu Interactiva y Datua, ambas del Grupo Teknei.

Según informan los integrantes del consorcio, con la puesta en marcha del proyecto se pretende incorporar algoritmos de inteligencia artificial y análisis de datos a gran escala, “creando una plataforma colaborativa que, además de ofrecer las mejores alternativas de ocio para familias, mejore el posicionamiento competitivo de empresas especializadas en productos y servicios para la infancia”.

El proyecto parte de un prototipo realizado por KID’S CLUSTER actualmente en fase beta denominado Zona Tribu, que contempla una agenda virtual de experiencias y oferta de ocio creada por empresas y entidades especializadas en el ocio infantil y familiar en Cataluña. Así, Zona Tribu 4.0 supone dar un paso más y dotar de inteligencia artificial a la actual versión de la plataforma de modo que, de forma colaborativa, ayude a las organizaciones del sector infantil y familiar a mejorar su transformación digital, su posicionamiento de marca y generar confianza en la persona usuaria final en un entorno 100% digital.

Los destinatarios inmediatos del proyecto son las familias catalanas y las empresas que integran KID’S CLUSTER; si bien Zona Tribu 4.0 es claramente escalable y se espera que, en un futuro, se dirija a todas las empresas y entidades de ámbito estatal que forman parte e la cadena de valor del sector infantil y familiar, así como a todas las familias de este ámbito.

Tal y como informan los integrantes del consorcio “se trata de contar con una herramienta que vincule la oferta y la demanda utilizando la inteligencia artificial para prestar servicio a las personas/familias usuarias y, a su vez, posicionar a las empresas del sector”.

En la actualidad, se están analizando las principales tendencias del sector en los entornos digitales, lo que permitirá definir los requisitos necesarios para el desarrollo de la plataforma. A partir de ahí, se diseñarán los escenarios de aplicación y las funcionalidades concretas que se incorporarán en la nueva plataforma.

