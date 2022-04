Cómo ayudar a la vida silvestre como afiliado de Crowd1, así lo explican

Como seres humanos, hay que poner empeño para cuidar la Tierra. La Tierra tiene una forma de vida delicada y preciosa que hay que cuidar Hasta ahora, no se ha cuidado de la Tierra como es debido, y hoy en día ya se puede observar las consecuencias de los actos. Los animales de todo el mundo están sufriendo. Además, no todo el mundo se encuentra en una situación en la que pueda preocuparse por el medio ambiente. Como afiliados de Crowd1 que genera ingresos extra, se tiene la oportunidad de marcar la diferencia allí donde sea necesario. Se pueden llevar a cabo algunas acciones en la vida diaria que contribuyen a cuidar de la Tierra. Por ejemplo, apagar las luces de las habitaciones en las que no se está. O bien, apagar los aparatos que no se están utilizando. Asimismo, ser vegetariano o llevar una dieta vegetal también puede marcar la diferencia.

Si se quiere emplear de forma diferente el dinero que se ha generado como afiliado de Crowd1, podrías donar a algunas organizaciones benéficas solidarizadas con la vida silvestre. Esto no solo ayudará a preservar la vida silvestre y a mantener el equilibrio natural de la Tierra, sino que ayuda a sentirse mejor con uno mismo cuando se toman decisiones que benefician al bien común. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es una organización dedicada a la conservación de la fauna y la flora silvestres que se centra en educar a las organizaciones públicas, privadas y gubernamentales sobre cómo pueden participar en la conservación de la vida silvestre. La UICN recopila datos sobre diferentes tipos de vida silvestre y biodiversidad.

Una de las especies animales que está en constante peligro de extinción son los gorilas. Gorilla Doctors es una organización para la conservación de la vida silvestre que proporciona atención veterinaria a los gorilas orientales salvajes de montaña y de llanura. Gorilla Doctors es una de las únicas organizaciones benéficas a las que se puede donar y que actúa de manera directa para ayudar a los gorilas. Hay mucho trabajo por hacer, como realizar controles sanitarios mensuales para comprobar que los grupos de gorilas pueden reproducirse adecuadamente. Uno de los problemas a los que suelen enfrentarse los gorilas es al de la orfandad, ya que sus madres murieron como consecuencia del hombre o de la actividad humana. Gorilla Doctors dedica mucho tiempo a cuidar a estos gorilas y a darles una infancia que les garantice convertirse en adultos sanos.

Una de las especies que está en constante peligro de extinción es el elefante. Los cazadores furtivos suelen cazar elefantes por el marfil de sus colmillos. Save The Elephants es una organización benéfica para la conservación de la vida silvestre que trabaja para educar a la gente sobre la importancia que tienen los elefantes en el medio ambiente y por qué hay que esforzarse más para evitar que los cazadores furtivos los maten. Save The Elephants se dedica principalmente a investigar sobre los elefantes con el fin de elaborar estrategias para crear un mundo en el que los elefantes y los humanos puedan convivir.

Crowd1 fomenta intrínsecamente la interconexión y las oportunidades de compartir entre todos. Una de las acciones con más impacto que se pueden llevar a cabo como afiliados a Crowd1 es compartir la oportunidad de que los animales tengan una vida larga y saludable. Con los ingresos extra que se generan con Crowd1, es posible hacer algo diferente como hacer una donación para la conservación de la vida silvestre.