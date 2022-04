Los 3 mejores consejos de marketing para un miembro de Crowd1 según la propia empresa Comunicae

lunes, 25 de abril de 2022, 12:37 h (CET) El nuevo año ya está aquí, y el marketing nunca ha sido tan necesario para garantizar que un negocio prospere al ritmo que se merece. La publicidad de todo tipo es fundamental, y los equipos de marketing son cada vez más grandes en la búsqueda de más ventas, más exposición y más «influencia» Las redes sociales forman una parte muy importante del marketing hoy en día, y como resultado, muchas empresas se pierden en términos de en qué centrarse exactamente y cómo obtener los resultados que quieren de la manera más rentable. Entonces, ¿cuáles son los 3 mejores consejos de marketing que el grupo de debate Crowd1 puede ofrecer?

Introducirse en el mundo de las redes sociales

Esto es crucial para la gran mayoría de las empresas de hoy en día, así como para cualquiera que quiera internacionalizarse o digitalizarse. Las redes sociales son la forma de conectar con los clientes, de averiguar información importante sobre ellos y de asegurarse de tener una vía de comunicación en caso de que tengan alguna duda, comentario o queja. Además, la marca puede conseguir una gran visibilidad si se publica contenidos atractivos. Al grupo de Crowd1 le encantan las redes sociales para su modelo de negocio.

No ignorar los carteles

Los carteles en una ciudad siguen siendo muy eficaces para transmitir mensaje y mostrar una marca. Cuando cientos de miles, si no millones, de personas pasan por delante de tus carteles a diario, hay muchas posibilidades de que un gran número de ellas se fijen en el cartel, recuerden el nombre e incluso busquen el producto en Google. Por supuesto, el cartel tiene que estar bien diseñado y resultar interesante. Al grupo de Crowd1 le encanta utilizar carteles para promocionar sus negocios de Crowd1.

Ser constante

El grupo de Crowd1 piensa que la mayoría de las empresas fracasan en materia de marketing porque simplemente no le dedican el tiempo suficiente. Muchas empresas se hunden porque dejan de invertir en marketing debido a su preocupación por el flujo de caja, aunque es una posición perfectamente comprensible. Sin embargo, gastar dinero para ganar dinero es crucial para una nueva empresa, y una campaña de marketing eficaz, aunque sea costosa, puede ser la clave para conseguir esos clientes que salvarán el negocio. Recortar en marketing solo hará que menos gente oiga hablar del producto, y entonces estará todo perdido.

