La importancia de las redes sociales para las pequeñas y medianas empresas, por Groowly

lunes, 25 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Las redes sociales se han constituido como la plataforma de difusión por excelencia para las marcas de cualquier índole. Representan un canal de comunicación directo de las empresas con sus audiencias a través del cual pueden exponer su información sin intermediarios. También son las vitrinas publicitarias más económicas y rentables.

Estas consideraciones se basan en el público que tienen actualmente las redes sociales a nivel global. Según un informe conjunto presentado por las agencias We Are Social y Hootsuite, 4.480 millones de personas en el mundo siguen alguna red social. Esto representa casi el 57 % de la población total.

Una de las firmas en Madrid que tiene más de 10 años de experiencia en social media marketinges Groowly. Esta empresa brinda un servicio personalizado y especializado para las necesidades de cada empresa para que saquen el máximo rendimiento a sus redes sociales.

Importancia de las redes sociales para negocios Los expertos en marketing digital aseveran que hoy en día, si una empresa no tiene perfiles en las redes sociales inmediatamente genera desconfianza. Es la primera búsqueda que hacen los potenciales clientes o usuarios cuando van a adquirir un bien o un servicio. El no estar allí podría inclinar a la gente a buscar otra empresa similar que sí tenga un perfil bien estructurado.

Para los negocios medianos o pequeños, la importancia de las redes sociales es más crucial aún. En estos sectores generalmente se carece de un gran presupuesto publicitario, por lo que se requieren estrategias focalizadas y efectivas para llegar a la audiencia. Generar contenidos para estas plataformas digitales es una manera idónea de ganar visibilidad en el mercado.

Una estrategia de redes sociales es mucho más efectiva y económica que el empleo de medios tradicionales como un periódico, la radio o la televisión. Primero, porque es mucho más económico y segundo, porque se puede enfocar solo al perfil del público que se está buscando. La interacción directa con el público de interés se traduce en mayores ventas.

Una estrategia para no dejar al azar Un elemento esencial para lograr que la interacción con el público de interés se logre y sea efectivo es la estrategia. Sin ella, los esfuerzos por hacer llegar un mensaje a través de las redes sociales podrían ser infructuosos.

Según Groowly, una adecuada gestión en redes sociales debe incluir mecanismos para incrementar la CTA (Call to Action). Identificar las palabras clave o etiquetas más convenientes para aumentar la visibilidad y la interacción con los internautas. También diseñar el contenido adecuado para la audiencia objetivo y el mejor momento para compartirlo.

Otra cosa importante que hace un servicio especializado en la gestión de redes sociales es la proyección de metas para el crecimiento de la audiencia. Es una manera efectiva que tienen las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, de incrementar su visibilidad. Es una táctica infalible para empezar a estar siempre en la mente de los clientes.



