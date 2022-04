Alquiler vacacional en playa de Oliva (Valencia), Residencial Olival Emprendedores de Hoy

lunes, 25 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

No debería haber condiciones o situaciones de estrés durante las vacaciones porque son para el descanso y se preparan y esperan con anhelo. Si se desea descansar, lo mejor es buscar el espacio perfecto de desconexión; uno que cubra todas esas necesidades vitales que permitan sentir la comodidad de casa, pero sin las responsabilidades que trae la rutina diaria.

En la playa de Oliva (Valencia), existe una gran oportunidad de alquiler para disfrutar de unas vacaciones inolvidables; Residencial Olivalcuenta con un bonito adosado situado a pie de la playa y lo mejor, en una zona privilegiada y tranquila. La propiedad está completamente equipada, por lo cual no hay que preocuparse por nada.

Disfrutar sin estrés y con una comodidad excelente: Residencial Olival A la hora de viajar, hay mucho qué preparar y, aunque es un tiempo de desconexión y desapego, la lista de tareas e imprevistos que se presentan una vez en el destino, generan ciertos percances que disminuyen la sensación de descanso y satisfacción. Para que esto no suceda, Residencial Olival tiene la solución: un adosado turístico en la playa de Oliva (Valencia). La propiedad está a disposición de alquiler y está ubicada a escasos metros de la playa.

El fabuloso alojamiento está adaptado para sobrellevar las temporadas de invierno y verano, de manera que el clima no afecte la estadía de los visitantes. Su excelente ubicación permite una excelente estadía a sus visitantes, los cuales cuentan con excelentes comodidades. Es como estar en casa, pero de vacaciones. Los interesados pueden contactar y reservar para garantizar una de las mejores experiencias de su vida.

Pasar un tiempo placentero en un viaje ligero No hay por qué complicarse con equipaje estorboso y traslados para disfrutar de todos los placeres naturales que ofrece el destino, el adosado tiene todo y para todos: está completamente amoblado y con acceso privado la playa por el jardín. Todas las habitaciones tienen acceso a una vista con luz natural y la alacena de la cocina está dotada para periodos de temporadas largas.

Una de las mayores ventajas es que las mascotas también se pueden alojar, ya que se consideran parte del círculo familiar.

El área de la vivienda es de 105 m², se compone de dos plantas, en la primera hay terraza. Su espacio es perfecto para parejas y grupos de familias con niños. En la zona, no hay cerca edificaciones altas ni mucho tráfico de vehículos. Está en primera línea de playa y es una de las opciones más recomendadas de alquiler vacacional en Oliva (Valencia).



