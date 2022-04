La importancia de llevar a cabo un análisis estratégico, por Vicent Ferrer Emprendedores de Hoy

Los puntos flojos, aspectos por mejorar y procesos que se pueden optimizar son comunes en todas las empresas.

Para detectar de qué forma es posible hacer crecer un negocio resulta necesario realizar un estudio, llamado análisis estratégico, que contempla factores tanto externos como internos de una compañía. De esta manera, es posible conocer no solo los defectos, sino también lo que está funcionando correctamente y es posible potenciar.

Por otra parte, según el consultor Vicent Ferrer, especialista en marketing digital, estrategia y modelo de negocio online, un análisis estratégico permite definir estrategias según el presupuesto y los objetivos que una empresa quiere alcanzar.

Análisis, estrategia y ejecución para maximizar resultados El análisis estratégico se extiende, en parte, hacia dentro de la compañía, con el objetivo de señalar los puntos débiles y pensar métodos para mejorarlos. También permite delinear la capacidad de la empresa, o sea hasta dónde puede llegar con los recursos con los que cuenta en el presente. Esta mirada se complementa con un análisis externo centrado en el sector de la economía en el que se desempeña la organización, para conocer el rumbo del mercado y el nivel de satisfacción de los clientes.

Los especialistas como él recomiendan la realización periódica de este tipo de estudios para contar con información actualizada, sobre todo en un contexto como el actual en el que el cambio es permanente. De este modo, es posible escoger la línea de trabajo adecuada para una empresa.

Además, contar con información estratégica ocasiona oportunidades para diseñar mejores campañas de marketing digital y hace posible ejecutar teniendo en cuenta factores como los márgenes, la competencia y la rentabilidad de cada negocio.

Las funciones del consultor El consultor es un profesional experto en comercio digital y brinda apoyo a empresas que se quieren desarrollar en marketplaces como Amazon Seller o en plataformas como Facebook o Google. El objetivo es conseguir un incremento de la rentabilidad. Para sacar el máximo provecho de las posibilidades de estos sitios, es necesario configurar todas las variables como solo un experto puede hacerlo, por ejemplo, temas tan delicados como en un marketplace ser capaz de ganar la buybox.

Elabora estrategias a partir de la experiencia que ha tenido al trabajar durante años en distintos canales de captación. Según su mirada, la mejor manera de diseñar un plan es considerando varias alternativas. Centrarse en un solo punto como, por ejemplo, el SEO o el PPC, lleva a adoptar estrategias que no siempre son las más rentables.

Además, en el sitio web de su consultoría, el experto publica información y opinión sobre distintos temas económicos y de sectores como telecomunicaciones y logística.

Con el apoyo del consultor, una empresa puede acceder a un análisis estratégico, que resulta una pieza vital para orientar un negocio hacia un camino de optimización y crecimiento.



