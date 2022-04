El transporte dedicado o especial y Top Courier Comunicae

lunes, 25 de abril de 2022, 10:53 h (CET) Trabajar con una compañía que acompañe en los negocios, que los entienda y que contribuya a optimizar recursos, hará que el triunfo de esta sea mayor Top Courier especialista en el transporte dedicado, con sede en San Sebastián de los Reyes (Madrid), recomienda la contratación del transporte dedicado para las compañías, un tipo de transporte que se caracteriza por la dedicación plena a la empresa contratada hacia la contratante, poniendo a su disposición chóferes profesionales con vehículos especiales para el transporte.

El transporte dedicado o transportes especiales ofrecidos por compañías como Top Courier permiten ahorrar en gastos y mejorar en servicios a las empresas, puesto que gracias a este servicio no será necesario contar con una flota propia o personal dedicado al transporte.

Se muestran a continuación los servicios que se ofrecen en el transporte dedicado y algunos de los beneficios que reporta la contratación de este servicio:

Las empresas tendrán a su entera disposición y en exclusiva toda la flota de vehículos, que se ajustará a la carga de trabajo que sea necesaria.



Realización y puesta en marcha por parte de la empresa de transporte de las mejores y más adecuadas rutas de transporte para los repartos, entregas y recogidas de mercancías. Se busca en la confección de las rutas un equilibrio entre optimización de tiempo, calidad y dinero.



En función de la carga que se deba transportar, se pueden personalizar los vehículos. En Top Courier cuentan con motos, furgonetas, furgones, carrozados con plataforma, rígidos de 7, 12 o 18 TN con plataforma elevadora, camiones abiertos con grúa y plataforma que ponen a disposición de sus clientes para que tengan el mejor servicio.



Manejo profesional de la carga, ya que las empresas de transporte disponen de medios materiales para tal fin que garantiza la integridad de la mercancía tanto en el transporte como en la estiba. Para ello se dispone de carros especiales, transpaletas manuales y eléctricas, entre otros.



Otra de las características que hace que este servicio sea uno de los mejores, es el plus de diferenciación que se ofrece, ya que las compañías de transporte, como Top Courier pueden desembalar la mercancía en la entrega y llevarse de vuelta el embalaje, si fuera necesario. En ocasiones es necesaria una coordinación en las entregas con técnicos o montadores, como es el caso en las celebraciones de ferias.



Plantilla de personal altamente cualificada y con experiencia demostrada en el sector de los transportes, que conocen las rutas, la maquinaria y cómo deben ser las entregas y manejos de mercancías. El personal conoce perfectamente la legislación y los procedimientos a seguir, por lo que si durante alguna entrega surge algún imprevisto o contratiempo se contacta rápidamente con el cliente para solucionar el problema.



Reducción de riesgos e incidencias gracias al equipo humano permanente y dedicado a los clientes. Gracias a ello el personal propio conoce a los clientes y se consigue una alto grado de fidelización.

El transporte dedicado se adapta perfectamente a todas las necesidades de los clientes, ya que pone a su disposición una gran variedad de medios tanto personales como de maquinaria para garantizar el éxito de la empresa. Desde Top Courier aconsejan informarse sobre este servicio para optimizar tiempos y esfuerzos, que al final se traducen en beneficios.

