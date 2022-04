Iboga Summer Festival presenta el cartel más internacional de toda España en 2022

La octava edición del festival se presenta con más del 70% del cartel formado por artistas internacionales. Iboga Summer Festival es el gran encuentro multicultural del año, con una gran variedad de músicas de la madre tierra y todo a pie de playa. Goran Bregovic, Dub Inc, La Yegros, Talco o Skarra Mucci son parte del elenco musical que durante cuatro días actuará en la valenciana Playa de Tavernes de la Valldigna Iboga Summer Festival celebra la octava edición con una apuesta contundente por las músicas del mundo. Es el festival nacional con la mayor representación de artistas internacionales en su cartel, con una cifra récord que supera el 70%. Los días 27, 28, 29 y 30 de julio de 2022 tendrá lugar, en la Playa de Tavernes de la Valldigna, el gran homenaje a las músicas de raíz, el folclore y la idiosincrasia, y a géneros como el balkan, el ska, el reggae, el drum and bass y otros nativos, todos ellos con el baile como protagonista.

La edición más esperada de Iboga Summer Festival reúne a destacadas figuras del panorama musical internacional como Goran Bregovic, Dub Inc, La Yegros, Talco, Skarra Mucci, Benny Page, La Dame Blanche, Rotfront, Sara Hebe, La P’tite Fumée, Guts, Äl Jawala, Kumania Algazarra, Ska’n’ska, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, Manudigital, New York Ska-Jazz Ensemble o La Fanfarria del Capitán, entre muchos otros. Se trata de una oportunidad única para disfrutar de artistas procedentes de lugares muy lejanos y que difícilmente pueden ser vistos en nuestro territorio. Tras un largo período donde los festivales de música se han visto afectados, Iboga Summer Festival acoge una nueva edición con las máximas expectativas y una excelente acogida, superando con creces la previsión de asistencia de ediciones anteriores.

Uno de los compositores más importantes de la región balcánica, Goran Bregovic, presentará su nuevo trabajo ‘Three letters from Sarajevo’, junto a otros de sus míticos temas, en uno de los mejores directos que se pueden presenciar a nivel mundial. La mítica banda francesa Dub Inc confirmará por qué llevan más de 25 años incendiando los escenarios de los mayores festivales del planeta con su particular fusión de rap, reggae y dancehall. Desde Argentina, La Yegros recorrerá los ritmos latinoamericanos con su enfoque electrónico tan característico. Los italianos Talco revolucionarán al público con su contundente sonido ska-punk. Por su parte, el grupo de música klezmer y gitana, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, dará cuentas de por qué es un claro referente de la música balcánica.

La ecléctica formación Rotfront será una de las joyas exclusivas con la que dejarse llevar por sus exquisitas referencias musicales adoptadas de diferentes épocas y su danza salvaje y enrevesada. Otro directo imperdible será el de la formación franco alemana Äl Jawala, pioneros en fusionar ritmos urbanos con instrumentos de viento salvajes y orientales. Un momento muy especial e insólito será el mano a mano entre Vandal y Billx, deseado por la organización de Iboga y que finalmente está confirmado. Además, el género hard tech se verá aderezado con las actuaciones de Parkineos y Yowii.

La big band italiana North East Ska Jazz Orchestra, formada por dieciocho componentes, profundizarán en las músicas jamaicanas desde la perspectiva de una orquesta contemporánea. El virtuoso Benny Page, la leyenda jamaicana Skarra Mucci, los míticos New York Ska-Jazz Ensemble, la reivindicativa argentina Sara Hebe, los festivos portugueses Kumpania Algazarra o los cumbieros granadinos Eskorzo, no faltarán a una de las citas musicales más destacadas del verano.

Iboga Summer Festival presenta la propuesta más completa hasta la fecha. Se esperan cuatro días en un entorno privilegiado con miles de asistentes llegados de todo el mundo, en un recinto a pie de playa, con los máximos estándares de calidad, zona de acampada, una oferta gastronómica variada, actividades y sorpresas aún por revelar, y toda la magia iboguera que caracteriza a cada edición.

Más información en www.ibogasummerfestival.com