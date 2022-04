El Hotel Esquirol de Llivia celebra la llegada del Cerdanya Music Festival Comunicae

lunes, 25 de abril de 2022, 10:45 h (CET) El municipio pirenaico de Llivia, acogerá del 10 al 20 de agosto la segunda edición del Cerdanya Music Festival El evento, cuya primera edición el pasado año se celebró en Alp, contará con 10 conciertos protagonizados por artistas reconocidos. Como gran novedad, el festival celebrará una fiesta temática flower power (14 de agosto), con música en vivo de los años 70 y 80.

Fangoria (10 de agosto) será la encargada de abrir la programación, con un cartel que incluye para los días siguientes a Sara Baras (11 de agosto), God Save The Queen (12 de agosto), Stay Homas (13 de agosto), Guitarricadelafuente (15 de agosto), Kool & The Gang (16 de agosto), Joan Dausà (17 de agosto), Raphael (18 de agosto), Niña Pastori (19 de agosto), i Loquillo (20 de agosto).

El certamen se celebrará en un prado a las afueras de Llívia, que ocupará un espacio de 83.000 metros cuadraros.

Uno de los establecimientos turísticos más bien comunicados con el lugar donde se celebrará el festival, es el Hotel Esquirol, un alojamiento acogedor y familiar, situado en el propio municipio de Llívia. "Sin lugar a dudas esta es una gran noticia para el municipio, ya que permite situar la villa en el ámbito musical de primer orden, y será un gran reclamo turístico para la campaña de verano", señala Edu Vidal, gerente del Hotel Esquirol. En este sentido, la comarca de La Cerdanya es un destino de primer orden para el turismo familiar, deportivo y de aventuras. Durante el verano, la zona ofrece un amplio abanico de propuestas para disfrutar de las montañas del Pirineo, practicar senderismo y huir de la aglomeración de las grandes ciudades.

Uno de los valores añadidos del establecimiento turístico es su privilegiada situación, que permite a sus visitantes disfrutar de todas las comodidades y servicios para disfrutar de una estancia de relax y tranquilidad en plena naturaleza. El hotel, propiedad de la familia Vidal, cuenta con un total de 20 habitaciones con una decoración cálida y funcional, y alguna de ellas ofrecen ‘maravillosas’ vistas de las montañas pirenaicas. Además, el establecimiento es uno de los pocos alojamientos del municipio que cuenta con un servicio de restauración. El Restaurant Esquirol ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar los platos típicos de la zona.

