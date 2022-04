Vitamina C ¿Qué hace de este ingrediente un imprescindible en belleza? Ana Ruiz de Infante

lunes, 25 de abril de 2022, 11:03 h (CET) Todos hemos oído hablar de los beneficios de la vitamina C en nuestra alimentación, pero desde hace algunos años es también un ingrediente reconocido por dermatólogos y expertos por sus beneficios en la piel.

Con permiso de otros activos antiedad, la vitamina C se posiciona en uno de esos imprescindibles de belleza que no pueden faltar en nuestra rutina facial: poderoso antioxidante, protege la epidermis frente al estrés oxidativo, combate los radicales libres, activa nuestro colágeno y con ello reduce las líneas de expresión, pero además nos aporta un tono saludable, homogéneo, luz en nuestro rostrodotádonos de un efecto “buena cara”, y nos ayuda a atenuar las marcas como el acné o reducir la hiperpigmentación.

Sus beneficios son muchos, ahora bien, toma nota de estos trucos para conseguir mejores resultados:

Utilízalo por la mañana: sobre la piel limpia y siempre antes del fotoprotector, así conseguiremos potenciar los efectos.

Retinol y Vitamina C son los activos más eficaces para combatir los signos de edad, pero es importante no usar ambos productos a la vez, la vitamina C se recomienda utilizar por la mañana, mientras que el retinol mejor por la noche.

Es apta para todo tipo de pieles, aunque la concentración variará en función de la edad (no es lo mismo aplicarlo sobre pieles jóvenes o maduras…).

A mayor concentración conseguiremos un mayor efecto, pero cuidado, no todas las pieles lo toleran, especialmente las sensibles. Digamos que el baremo estaría entre un 8%, que sería la concentración mínima, y un 20% la máxima, ya que algunos estudios dicen que a partir de este porcertaje la piel no tiene capacidad para absorverla.

Por aquí os contamos los últimos lanzamientos:

GARNIER: Sérum + crema -sérum + mask + crema de día + Agua micelar Vitamina C

Después de arrasar en Asia y hacerse viral en España, GARNIER lanza su línea completa anti-manchas VITAMINA C que comprende:

Sérum anti-manchas VITAMINA C: con un 3,5% de vitamina C, niacinamida y ácido salicílico (agente queratolítico y seborregulador). También contiene el poder iluminador natural de los extractos de citrus para, sinérgicamente, reducir en un 43% las manchas en 8 semanas.

Crema-sérum anti-manchas VITAMINAC: Concentra el poder del sérum (presente en un 20%) dentro de una crema con SPF25, que además incluye vitamina C y extracto cítrico natural (limón y pomelo, procedentes de fuentes renovables y obtenidos mediante los principios de la química green) para un cutis saludable y resplandeciente tras tres días de uso. Probado en gente real, asegura 72 horas de hidratación, potencia la luminosidade iguala la superficie cutánea. Asimismo, su envase ha sido creado con plástico 100% reciclado y su caja con cartón reciclable certificado FSC®.

Tissu Mask Hydra Bomb anti-manchas VITAMINA C: Mascarilla vegana de tejido, ultra hidratante e iluminadora, que recarga el cutis en 15 minutos. Una bomba infusionada con la equivalencia a un bote de sérumcon vitamina C y ácido hialurónico para aportar un resultado radiante inmediato. Reduce los signos de fatiga, hidrata intensamente e ilumina al momento, pero también funciona a largo plazo, ya que al cabo de una semana logra revitalizar y mejorar el tono de manera visible.

Crema de Día anti-manchas VITAMINA C: Una fórmula nutritiva vegana con certificación ECOCERT que hidrata y suaviza la piel. Estas propiedades, junto a su de textura rica, hacen que resulte especialmente interesante para piel seca o apagada.Alisa notoriamente las arrugas y líneas de expresióny aportaun brillo sutil, gracias a su aporte devitamina C, el activo dermatológico por excelencia para revelar un cutis luminoso, y de extracto cítrico de limón y pomelo, procedentes de fuentes renovables y obtenidos mediante los principios de la química green.

Agua Micelar anti-manchas VITAMINAC: El primer paso de una tezluminosaes retirar el maquillaje, así como todas las impurezas acumuladas. Con esta nueva incorporación a la familia Agua Micelar, nº1 en el mundo, se logra revivir laspieles apagadas enuna pasada. Cargada de vitamina C y micelas, que capturan los residuos como un imánsin necesidad de frotar, logra limpiar e iluminar eficazmente sin dejar residuo en la piel, para un acabado fresco y tonificado.

PAQUITA ORS

Desde los laboratorios de Paquita Ors apuestan también por la vitamina C en algunos de sus productos, uno de ellos: LUMIÈRE.

Con una base intensamente nutritiva y emoliente, este producto contiene una elevada concentración de vitamina C superestabilizada, impidiendo la oxidación de la piel y aclarándola progesivamente. Su uso activa la formación de colágeno, estimula la renovación y, en definitiva, mejora notablemente las arrugas. Es un producto especialmente diseñado para cubrir las necesidades de la piel extremadamente seca. Unas pocas gotas bastan para darle a la piel ese pequeño “chute” que necesitas.

PVP: 25,80€ (15cc)

Otro de sus tratamientos estrella que contiene vitamina C es su SUERO FULGURANTE: sérum destinado a pieles normales-secas y específico para los principales tipos de arrugas de la piel, con efecto tensor inmediato y de largo plazo.

Produce un efecto de relleno en las capas más profundas de la piel, mejorando la tersura y la consistencia de la matriz extracelular.

Con Péptidos Bioestimulantes, extracto de Ximenia, vitamina Cy una proteína llamada Adifyline, entre otros, que consigue el efecto de rellenar las capas más profundas de la piel, aumentando su firmeza. PVP: 27€ (30cc)

APIVITA: Mascarilla facial iluminadora

La mascarilla facial con naranja, fruta de las regiones mediterráneas rica en vitamina C, con una textura crema-gel recupera la luminosidad de la piel. Suaviza el micro-relieve de la piel recuperando su luminosidad gracias a las células madre del tallo del naranjo y la vitamina C.

Por un lado, hidrata y revitaliza la piel gracias a la coenzima Q10, la miel de tomillo griego y el ácido hialurónico, y por otro revitaliza y rejuvenece la piel gracias al aceite esencial de naranja. P.V.P: 3.50€ (2x8ml) - A la venta en Farmacias, Parafarmacias



Crema Facial de BELIF: Aqua Bomb Brightening Vitamin C Cream

La crema facial de BELIF contiene vitamina C aclarante Aqua bomb. En su nueva versión revitalizante está enriquecida con vitaminas C&E, así como un potente complejo compuesto por 4 tipos de ácido hialurónico, que aumenta la densidad de hidratación de la piel en un 330,42%.



Su textura es única, con una sensación "gota de agua", la crema explota sobre la piel en microgotas al aplicarse y libera una fórmula hidratante rica en vitaminas, para una tez ultra luminosa y una piel suave y perfectamente hidratada.

P.V.P.: 37.99€. A la venta en Sephora, Sephora.es, Douglas y Douglas.es

Dr. SEBAGH: Vitamin C Powder Cream

Este bestseller del Dr. Sebagh es una formulación original, única e increiblemente versátil a base de una forma estabilizada de fosfato ascórbico de sodio, cuyo polvo se convierte en una crema ligera y sedosa al contacto con la piel.

"Este tratamiento imprescindible se puede mezclar con el sérum o crema habitual para potenciar laLuminosidad, la protección y la reparación cutánea. Para reducir la pigmentación y ayudar a tratar el acné, recomiendo mezclar una pequeña cantidad con lamascarilla Deep Exfoliating Mask" explica el Doctor.



Este novedoso protocolo a base de vitamina c 100 % pura deja al instante una tez naturalmente luminosa vradiante, mientras ayuda a proteger la piel de los radicales libres, el envejecimiento prematuro y las manchas producidas por el sol.

Modo de aplicación: Aplicar ¼ de la medida de Pure Vitamin C Powder Cream sobre la piel del rostro yel cuello perfectamente limpios. Bajo una suave presión de los dedos, el polvo seconvierte en una crema ligera de rápida absorción. También puede mezclarse ¼ demedida con el producto deseado (crema, suero.) sobre la palma de la mano y acontinuación extenderlo. Por último, también podrás aplicar esta crema en polvo directamente sobre las manchas marrones para favorecer su eliminación. PVP Recomendado: 113 € (5 viales de 1,95 gramos)

ZELENS: Power C Vitamin C Concentrate

Enriquecido con un complejo patentado de fermentos botánicos ricos en vitamina C, este sedoso tratamiento potenciador del colágeno y de la luminosidad, favorece la firmeza y la elasticidad de la piel, reduce la aparición de lineas finas y arrugas y unifica el tono para revelar un cutis visiblemente radiante y juvenil.

La vitamina C es uno de los antioxidantes más potentes ya que ayuda al sistema inmunológico y previene el daño celular causado por la exposición a las toxinas. Este sérum contiene tetraisopalmitato de ascorbilo, una forma de éster estable de la vitamina C en una concentración del 20 %, la mezcla botánica patentada por ZELENS, levadura, pectinato de metilsinaol ascorbilo y sinalones - derivados del silicio orgánico, que reestructuran y regeneran la piel.

Modo de aplicación: hay que aplicar unas cuantas gotas en rostro, cuello y escote, seguido de tu rutina habitual. PVP Recomendado: 139 € (30 ml)

SKINCLINIC- Vita-C6 Cream

Vita-C6 contiene vitamina C al 6%, una proporción adecuada para mejorar la calidad de la piel normal y mixta, consiguiendo una suave actividad de renovación celular y aporte de nutrientes, ambos idóneos para mejorar este tipo de pieles.

Vita-C6 contiene vitamina C al 6%, una proporción adecuada para mejorar la calidad de la piel normal y mixta, consiguiendo una suave actividad de renovación celular y aporte de nutrientes, ambos idóneos para mejorar este tipo de pieles.

Además, es fundamental para la formación de colágeno, consigue redensificar la dermis, estimula la auto-hidratación de la misma, y consigue que la piel se muestre con un aspecto más luminoso y renovado. PVP: 45€ (A la venta en centros médico-estéticos seccionados y en la página web de skinclinic)

