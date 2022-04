Alicia García, CEO de Repara tu Deuda: "Lo que hay que hacer es acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad sin miedos ni temores" Comunicae

lunes, 25 de abril de 2022, 09:01 h (CET) "Normalizaremos el fracaso como una virtud y una esperanza vital para empezar de nuevo", asevera Alicia García, CEO de Repara tu Deuda, ha sido la encargada de presentar la Jornadas sobre la Ley de Segunda Oportunidad que se han celebrado en la Cámara de Comercio de Sabadell (Barcelona). VER VÍDEO

Durante su intervención, ha recordado la labor del despacho al manifestar que “Repara tu Deuda tiene como principal misión fomentar estudios y debates que contribuyan a la mejora económica de las familias en España tratando de ponerlo en valor como uno de los motores de cambio en el país y uno de los principales pilares sobre los que se pueden apoyar las personas con problemas económicos para contribuir así a una sociedad más segura, justa, productiva y feliz.

Ha tenido unas palabras de ánimo para aquellas personas en situación de sobreendeudamiento al comentarles que ”lo difícil, pero es lo que hay que hacer, es reconocer el problema y acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad sin miedos ni temores y tener presente que, tal y como decía Henry Ford ‘el fracaso es simplemente una nueva oportunidad de empezar de nuevo, esta vez de forma más inteligente’”.

Sobre el escenario en el que nos estamos moviendo por la crisis derivada de la pandemia y que está provocando que muchas familias pasen dificultades, reconoce que “la sociedad española está atravesando una situación económica muy dura para algunas familias. Lo más común y fácil es no afrontar el problema y mantenerse al margen del sistema, contribuyendo en muchos casos a la economía sumergida que perjudica enormemente el crecimiento económico”.

En este sentido, desde Repara tu Deuda se trabaja por “buscar y encontrar soluciones a los problemas económicos con la Ley de Segunda Oportunidad. Normalizaremos el fracaso como una virtud y una esperanza vital para empezar de nuevo”. “Es necesario ofrecer una atención integral a la persona para adaptar los recursos a las necesidades, huyendo del beneficio propio y fomentando una atención digna y sin condicionarlo con la capacidad económica y remuneratoria por parte del cliente y en favor del despacho de abogados”, añade.

La Ley de Segunda Oportunidad nació como la tabla de salvación para muchos particulares y autónomos que no podían hacer frente a sus deudas ni en varias vidas. Permite que puedan cancelar el total de sus deudas si cumplen una serie de requisitos previos como son no superar los 5 millones de euros de deuda, ser un deudor de buena fe o haber intentado previamente lograr un acuerdo para el pago de plazos de la cantidad.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.