¿Cuándo se debe acudir al fisioterapeuta?

En la actualidad, las personas suelen llevar un ritmo de vida acelerado y frenético, por lo cual es común presentar dolencias y tensiones musculares debido a esta sobrecarga del día a día.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 2.400 millones de personas padecen una afección a nivel músculo-esquelético la cual podría tratarse con la rehabilitación adecuada por parte de un profesional. En el caso específico de Valencia, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV), informa que al menos el 95 % de los españoles afirman sufrir molestias y dolores musculares de manera regular. A raíz de esta problemática, dicha rama ha cobrado cada vez mayor importancia.

Es importante tener en cuenta, que para evitar malas prácticas, es indispensable visitar un centro de salud con profesionales con la titulación adecuada y si puede ser que posean estudios de posgrado con formación especializada. En este sentido, la clínica multidisciplinar Alzenit destaca entre las clínicas de la ciudad de Alzira por contar con distintas ofertas de fisioterapia, las cuales incluyen terapia manual, readaptación postural o vendaje funcional.

¿En qué situaciones se recomienda visitar a un profesional de la fisioterapia? En la actualidad, la causa más común de las visitas al fisioterapeuta son las lesiones como las tendinitis y los esguinces. No obstante, esta no es la una única razón. Contrariamente a lo que se cree, el fisioterapeuta no solo atiende a pacientes con malestares, también sirve como medida preventiva para aquellas personas que deseen evitar lesiones graves. Esto resulta útil para individuos con un alto rendimiento como deportistas y trabajadores de carga pesada.

Otros motivos para acudir a un fisioterapeuta incluyen los accidentes de diversos tipos y las operaciones médicas que, en muchas ocasiones, limitan la movilidad o generan dolores fuertes en el paciente.

Otra alarma podría ser el dolor frecuente en alguna zona del cuerpo, señal de que la persona requiere de ayuda profesional, antes de que el daño se convierta en crónico o el malestar impida realizar sus tareas diarias.

Asimismo, existen ciertas enfermedades como osteoporosis y artritis que obligan al cliente a solicitar este tipo de terapia. El objetivo es recibir un diagnóstico personalizado y un tratamiento que mejore los síntomas.

Las técnicas más empleadas en fisioterapia Uno de los tratamientos más populares usado por los fisioterapeutas es el drenaje linfático manual. Este consiste en un masaje suave y delicado en la zona afectada para eliminar las sustancias y líquidos retenidos en el sistema linfático.

Por otra parte, la técnica de la presoterapia, también conocida como vendajes, es ampliamente solicitada por sus efectos beneficiosos sobre el sistema circulatorio. Esta técnica consiste en colocar presiones de aire en diferentes partes del cuerpo con el fin de mejorar la elasticidad de la piel y la oxigenación de los tejidos. Estos tratamientos no son invasivos ni quirúrgicos.

En cuanto a la rehabilitación, la fisioterapia abarca diferentes métodos, los cuales dependen de la condición del paciente. Entre ellos se encuentran: la terapia manual o la punción seca.

Estos tratamientos mencionados están disponibles en el centro sanitario Alzenit en Alzira. Los profesionales de la clínica tienen una amplia experiencia de trabajo con grupos de todas las edades, activos y sedentarios.

Asistir con un profesional fisioterapéutico, tanto en la prevención como en la recuperación, es lo más adecuado para obtener una atención de calidad. Los beneficios se notarán en el sistema muscular y óseo, generando así un bienestar general.