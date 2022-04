Todos los tipos de whisky, de la mano de Whisky Flavour Emprendedores de Hoy

Una bebida espirituosa elaborada de manera tradicional a partir de la destilación de cereales fermentados, cuyo proceso de añejamiento tenía lugar en grandes barriles de roble es el whisky.

Sin embargo, con el avance del tiempo su producción se ha ido modernizando y diversificando. Debido a ello, en la actualidad se encuentran en el mercado diferentes tipos de whisky.

Dada la amplitud de ofertas de whiskies y los costes de los mismos, resulta difícil saborearlos todos. Sin embargo, la compañía Whisky Flavour presenta una propuesta atractiva para los amantes de esta bebida. Se trata de una caja de suscripción de degustación, a la cual se tiene acceso por un módico precio. El objetivo de esto es que los afiliados puedan experimentar el sabor de diferentes tipos de whisky sin necesidad de comprar la botella completa.

Variedad de tipos de whisky de acuerdo a su procedencia Los whiskies pueden ser clasificados de distintas maneras, de acuerdo a su lugar de origen, grado de pureza, proceso de producción, su composición o su antigüedad.

Según su procedencia, es posible encontrar el whisky escocés, también denominado tipo Scotch, uno de los más reconocidos a nivel mundial.

Dada la necesidad de mantener el prestigio, su elaboración se rige por normativas muy estrictas. Por ejemplo, el destilado debe ser realizado en barricas de roble (siguiendo la tradición), por un período no menor a los 3 años y sin añadir a la mezcla colorantes ni saborizantes. Entre las marcas más destacadas de este tipo de whisky, se encuentran Buchanan’s, Chivas Regal y Jhonnie Walker.

Por su parte, el whisky irlandés es producido a partir de la fermentación de la cebada, siendo muy común el triple destilado. El whisky canadiense, por otro lado, tiene claras influencias irlandesas, pero se caracteriza por un suave cuerpo y delicado sabor. De manera general, este se obtiene de la mezcla de cebada, maíz y trigo.

Asimismo, está el whisky estadounidense, más conocido como Bourbon, el cual también cuenta con influencias irlandesas. El whisky japonés es poco conocido, pero tiene un carácter fuerte y un gusto potente. Finalmente, están el whisky galés, muy parecido al escocés, y el indio, preparado a partir del destilado de fermentos de distintas melazas.

Para los amantes del whisky, esta es una propuesta ideal Whisky Flavour fue creado con el objetivo de que todos los amantes del whisky pudieran conocer los diferentes tipos de este de una forma cómoda y lo más asequible posible. Mediante su sistema de suscripción, es posible acceder a una caja que contiene 4 muestras de los whiskies más importantes del mundo. Allí se incluyen elArchie Rose de Australia, el Two Doves de Serbia y el The Willett de Estados Unidos, entre cientos de opciones.

Mediante este sistema innovador, el cual ha tenido mucho éxito, los amantes del whisky podrán disfrutar de los diferentes sabores que ofrece esta bebida e, incluso, regalar la experiencia a sus seres queridos.



