El Kit Digital ayuda a digitalizar empresas y autónomos para que no se queden atrás Emprendedores de Hoy

sábado, 23 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Contar con algún tipo de respaldo que garantice la continuidad del emprendimiento es esencial cuando los proyectos, sobre todo al tratarse de aquellos emergentes, entran en una fase compleja de la que pueden surgir ciertas inestabilidades a nivel comercial.

Es por esta razón que desde IDeo Agencia Digital se pone en marcha, una vez más, el Programa Kit Digital. Esta iniciativa vela para que los negocios no se queden sin fondos, ofreciendo una línea de apoyo a aquellos que están decididos a volver a salir a flote apostando por todo lo que puede ofrecer el mundo tecnológico y digital para la proyección de sus empresas hacia el futuro.

Cabe destacar que los cupos de este programa son limitados, de modo que para no quedarse sin el beneficio que ofrece Kit Digital, hay que rellenar la solicitud, la cual se puede encontrar en el sitio web de IDeo Agencia Digital.

IDeo Agencia Digital, un puente hacia la digitalización de una empresa En algunas ocasiones, las empresas y los pequeños emprendimientos pueden atravesar situaciones de crisis que lleven a replantear el modelo de negocio e, incluso, aquello que se está ofreciendo a los potenciales clientes. En este proceso surgen muchos interrogantes que merecen cierta revisión para evitar que el proyecto acabe por quebrar. Es en este momento cuando ser consciente de los beneficios de la digitalización total de la propuesta comercial puede presentarse como una excelente alternativa, no solo para quienes integran estas organizaciones, sino también para quienes consumen sus productos o servicios.

Orientarse hacia la digitalización empresarial es una verdadera ventaja por diversas razones. Entre ellas, destaca la posibilidad de generar mayores ganancias invirtiendo menos, hacerlo en cualquier momento del día y desde cualquier lugar, con mayor seguridad y menos riesgos.

IDeo Agencia Digital se establece como una oportunidad para llevar a cabo la transformación digital y disponer de las herramientas que ofrecen; una ventana hacia un nuevo camino con miras al progreso y al crecimiento.

Servicios de primer nivel para asegurar clientes satisfechos En esta red, los clientes y potenciales usuarios pueden contar con asesoramiento profesional, servicios digitales, creación de páginas web, tiendas online, teletrabajo u oficina virtual, SEO, posicionamiento, creación de apps y el tan elegido Kit Digital que se adjudica por orden de llegada.

Este kit es una herramienta sujeta a aprobación, que aprovecha los fondos europeos Next Generation EU, ofreciendo financiación a fondo perdido, con la misión de conseguir la digitalización de pymes y autónomos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.