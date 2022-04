La franquicia Best Credit ofrece el servicio de reclamaciones judiciales financieras Emprendedores de Hoy

sábado, 23 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

La profesionalización del sector inmobiliario implica un conjunto de conocimientos dirigidos a proporcionar bienestar al cliente. En este sentido, todos los beneficios que ofrecen las franquicias a sus socios las han convertido en un modelo de negocio con muchos adeptos.

En Grupo Best, el modelo de franquicia posee un buen posicionamiento en el mercado, debido al éxito de sus movimientos en el mercado inmobiliario. De esa forma, las franquicias inmobiliarias ganan reconocimiento entre los clientes, ya que gozan de prestigio y una constante visibilidad.

Los tipos de reclamaciones judiciales financieras existentes Existen diversos mecanismos para realizar una reclamación judicial financiera que se utilizan en función del objetivo del cliente, con la seguridad de que el 90 % de sus operaciones son aprobadas. Desde la franquicia Best Credit, los clientes pueden aplicar la Ley de Segunda Oportunidad, el reclamo por las tarjetas revolving o la cláusula suelo.

Para solicitar la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, un recurso que consiste en la renegociación o eliminación total o parcial de una deuda, los ejecutivos del Grupo Best asesoran al cliente durante todo el procedimiento. Por otro lado, en los casos de tarjeta revolving o tarjeta abusiva, los clientes pueden denunciar tratos abusivos con el fin de recuperar su dinero.

En tercer lugar, Best Credit se especializa en aquellos casos en los que el recurso adecuado es la cláusula suelo, una medida estipulada en el contrato de un préstamo hipotecario para evitar que el interés variable sea inferior a un porcentaje establecido. Esto se debe a que algunas cláusulas ofrecidas por entidades bancarias pueden considerarse injustas, por lo cual es necesario realizar la reclamación.

Grupo Best concede buenas condiciones para la financiación mediante la franquicia Best Credit La misión de Grupo Best, a través de su franquicia Best Credit, es ofrecer las mejores soluciones del mercado, mediante un trato cercano y personalizado. Para la compra de viviendas con condiciones privilegiadas de mayorista financiero, el porcentaje alcanza el 110 %, con una garantía del 85 % de operaciones aprobadas por el departamento de financiación.

Una de las ventajas de la franquicia es que cuenta con una amplia gama de financiaciones, productos financieros y bancarios para clientes particulares o representantes de empresa. De esa forma, la empresa se posiciona como una alternativa a la banca tradicional, ya que el sistema no tiene en cuenta los ingresos o valores impagados.

Los innumerables beneficios que significa para el cliente, convierten a Grupo Best en una de las mejores franquicias inmobiliarias, con sucursales en varias localidades de Madrid. Para 2022, la empresa espera perfeccionar sus servicios para continuar brindando facilidades a sus franquiciados.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.