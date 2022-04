¿Cómo perder grasa de forma adecuada?, por Alberto Piedra Emprendedores de Hoy

sábado, 23 de abril de 2022, 08:00 h (CET) Uno de los grandes propósitos que muchas personas se plantean de cara al verano es perder grasa. No solo por estética, sino porque el sobrepeso y la obesidad son, actualmente, un problema de salud público. El moverse cada día menos y tener un acceso tan fácil a comida poco saludable ha llevado a muchos a una rutina diaria definida por los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo.

A la hora de plantearse cómo lograr perder grasa, existen multitud de corrientes e informaciones contradictorias. En la era de la información, los titulares tendenciosos y las noticias falsas, es de vital importancia ponerse en mano de profesionales como el dietista y entrenador personal Piedratrainer, quien lleva más de 10 años ayudando a personas a perder grasa y mejorar su composición corporal mediante el diseño de planes de nutrición y entrenamiento personalizados.

¿Qué es lo más importante para perder grasa? Contrariamente a lo que muchos piensan, la premisa es más sencilla de lo que parece. Se trata de que el balance energético al final del día sea negativo. Simplificándolo mucho, quemar más calorías de las que se ingieren. En ese sentido, tener un buen guía es fundamental para saber cómo lograrlo, cómo guiar a cada persona en el proceso, planificar las comidas buscando que se adhieran al cliente y pautar unos hábitos de ejercicios adecuados, es ahí donde tener un buen guía es fundamental.

En los últimos años, han proliferado dietas y protocolos simplistas que buscan un único culpable, atribuyéndose propiedades milagro, tales como la dieta keto o el ayuno intermitente. Son mensajes que triunfan mucho, porque son fáciles de entender, pero que al final únicamente funcionan cuando se da la premisa de que se logra alcanzar un balance energético negativo. La dieta keto o el ayuno son protocolos que pueden usarse en determinados sujetos y contextos, pero para la mayoría de la población es todo mucho más sencillo. Plantear una dieta basada en alimentos que gusten, las preferencias de cada persona y basadas en comida saludable.

Acompañar esos buenos hábitos de alimentación de ejercicio de fuerza y trabajo cardiovascular o actividad diaria es fundamental. No se trata de perder peso por perderlo, sino de mejorar la composición corporal, logrando mantener e incluso incrementar la masa muscular que se tiene durante el proceso. Esto logrará que el cambio no solo se refleje en la báscula, sino que una persona se vea y se sienta mejor.

Alberto Piedra, dietista y entrenador personal online Durante su trayectoria en el mundo del entrenamiento y como profesional de la nutrición, Alberto Piedra ha ido desarrollándose como uno de los mejores entrenadores personales y dietistas del panorama actual, logrando ayudar a cientos de personas a alcanzar transformaciones físicas espectaculares y a alcanzar los objetivos deseados a nivel corporal y deportivos con una alta tasa de éxito.

La filosofía de este dietista y entrenador personal no se basa en ofrecer métodos estándares que resultan poco efectivos, y generalmente obligan a las personas a pasar hambre. Por el contrario, Piedratrainer, como se le conoce en sus redes sociales, se dedica exclusivamente al estudio de los gustos y preferencias de cada paciente, diseñando planes de alimentación y entrenamiento 100% personalizados, de forma online, lo cual le permite trabajar en toda España y estar a disposición del cliente durante todo el proceso.

Si se busca perder grasa, ganar masa muscular o mejorar los hábitos de alimentación y ejercicio, Alberto Piedra puede ser un buen aliado para comenzar a emprender un estilo de vida saludable.



