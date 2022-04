Escuela Aeronáutica MAD21 ofrece todos los recursos y herramientas para convertirse en auxiliar de vuelo Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 14:20 h (CET)

Actualmente, es más fácil que nunca, volar como tripulante de cabina de pasajeros. Para trabajar en las compañías aéreas, los requisitos son asequibles y la mayoría depende de la voluntad del aspirante.

En España, la exigencia más importante es el certificado oficial emitido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). Para obtener este reconocimiento, el alumno debe conseguir un título de Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP) en una escuela homologada por la propia agencia. La Escuela Aeronáutica MAD21 es uno de los centros que cuentan con este privilegio

¿Por qué estudiar en la Escuela Aeronáutica MAD21? La Escuela Aeronáutica MAD21 es uno de los núcleos educativos de la Escuela de Estudios Avanzados y su principal función es formar a los futuros tripulantes de cabina. La escuela destaca como una opción segura para convertirse en auxiliar de vuelo con reconocimiento internacional, ya que está certificado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana del gobierno español.

El centro, ubicado en la Plaza de España de Madrid, cuenta con profesores altamente cualificados para la enseñanza. El personal docente se conforma por pilotos, azafatas e instructores del sector sanitario. Estos expertos tienen un promedio de 20 años de experiencia en sus especialidades y la mayoría de ellos actualmente trabaja en diferentes aerolíneas.

Además, la Escuela Aeronáutica no solo ofrece formación, sino que cuenta con un departamento de orientación laboral. Este se encarga de presentar a los recién graduados, posterior a la preparación de 11 semanas, a las compañías aéreas para que comiencen su carrera profesional.

¿En qué consiste el programa de la Escuela Aeronáutica MAD21? El plan docente de la Escuela Aeronáutica MAD21 para obtener el título de TCP, contiene una parte teórica y otra práctica. Mientras que la primera se imparte en la sede, la segunda se realiza en los simuladores y en la piscina, ambos al servicio de la escuela.

En cuanto a las lecciones enseñadas, la teoría MED es imprescindible, ya que incluye aspectos de medicina aeronáutica y primeros auxilios. Otras asignaturas incluyen las normativas de tripulación, los conocimientos generales de aviación, la gestión de recursos, la asistencia a los pasajeros y la vigilancia en las cabinas. Los alumnos también deben aprender a lidiar con factores no deseados como los incendios, el humo, las mercancías peligrosas, los accidentes y las situaciones de violencia.

Gracias a su experiencia, la Escuela Aeronáutica MAD21 ofrece una formación integral. Las clases dinámicas y las visitas al aeropuerto, son una buena combinación para preparar a las siguientes promociones de Tripulantes de Cabina de Pasajeros.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.