Adosado en playa de Oliva (Valencia), Residencial Olival

viernes, 22 de abril de 2022, 13:50 h (CET)

Un prestigioso destino que disfrutan aquellos que viajan con más estilo es la playa de Oliva, en Valencia, una excelente localización para disfrutar de las vacaciones.

Residencial Olival dispone de adosados en la playa de Oliva (Valencia) adaptados y equipados para descansar en cualquier temporada y día del año. La turística y llamativa propiedad es una excelente opción, ya que goza del acceso privado a la playa desde el jardín, de modo que la experiencia sea más segura y personal. Un paraíso a los pies de quién la visita y una oportunidad de desconexión placentera y confiable en Valencia.

Exclusiva localización para viajar y disfrutar de la playa de Oliva (Valencia) Hay quienes que para viajar no se conforman con poco y es que si están los medios y recursos para hacerlo, por qué escatimar. Para aquellos que gustan de placeres más personalizados y que buscan una desconexión total con pleno descanso, existe en Oliva, cerca de Gandía, el lugar preciso para no preocuparse por nada, ni por nadie. Residencial Olival dispone de un acogedor y turístico alojamiento que tiene acceso privado a la playa de Oliva (Valencia).

A tan solo 40 metros de distancia, el apartamento está ubicado en primera línea de mar, se puede llegar caminando y es completamente seguro. No hay edificaciones altas cercanas dentro del perímetro, ni tráfico de vehículos. El adosado se puede solicitar para alquiler en cualquier periodo del año y cuenta con las tecnologías necesarias para adaptarse a todas las estaciones, de modo que el clima no afecte a la estadía de los turistas.

La vivienda cuenta con todas las comodidades, de modo que los viajeros no tengan que salir, a no ser que así lo deseen. Tiene una superficie de 105 m² y es ideal para parejas y grupos de familia, además, admiten mascotas.

¿Por qué es un privilegio reservar con Residencial Olival en Valencia? Además del privilegio de acceder a la playa sin tráfico de vehículos, el apartamento está equipado para que no exista el aburrimiento. Hospedarse es sinónimo de paz, tranquilidad y privacidad. Todas las habitaciones tienen vistas y recepción de luz natural. La alacena de la cocina está preparada para temporadas largas, todos los espacios están amoblados para su utilidad y recreación. Hay una excelente recepción wifi y puntos de acceso para conectar una Smart TV y dispone de TV vía SAT. Los visitantes pueden usar absolutamente todos los electrodomésticos y utensilios. Para más información, los interesados pueden contactar a Residencial Olival en su página oficial.



