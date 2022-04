Cosmetics for the planet, la revolución de CARELI Cosmetics Emprendedores de Hoy

Algo que motiva a que las empresas implementen nuevos procedimientos de fabricación con enfoques sostenibles es el impacto negativo que han tenido los cosméticos en la conservación del medioambiente.

La empresa CARELI presentó su nueva gama de cosméticos denominada CARELI Cosmetics, con el objetivo de ofrecer productos elaborados bajo estándares de protección ambiental, mediante el ecodiseño y la innovación. Con el mensaje Cosmetics for the planet, la marca espera revolucionar el mercado desde su filosofía empresarial, la misma que ha recibido varios reconocimientos por su aporte al cuidado del planeta.

CARELI Cosmetics contribuye en la protección del planeta con métodos innovadores Desde 2007, la empresa CARELI se ha destacado por implementar una serie de cambios en los procesos de producción que se realizan para elaborar productos de higiene doméstica. La apuesta de la empresa es replicar este procedimiento para posicionarse en el mercado cosmético, con el fin de mejorar la relación que tienen los consumidores con el medioambiente.

Una de las principales preocupaciones de la marca se relaciona con las advertencias realizadas por los expertos en temas ambientales, quienes han expresado su preocupación por el avance del cambio climático. Por tal motivo, cuentan con un equipo de colaboradores comprometidos con la misión de la compañía y conscientes de la necesidad de ofrecer alternativas sostenibles para el cliente.

La fragancia de los jabones CARELI Cosmetics Con el objetivo de cuidar cada detalle, las fragancias y perfumes que acompañan a los jabones de CARELI Cosmetics se elaboran con mucha dedicación. De esa forma, la empresa brinda una diversidad de aromas apta para todos los gustos, buscando asegurar que los consumidores vivan una experiencia íntima inigualable. La primera colección corresponde a 3 jabones de manos, cada uno de los cuales mantiene sus propias particularidades.

El jabón Lotus Flower & Bamboo es un jabón en espuma fabricado con flor de loto, una planta que entrega delicadeza. En cambio, el Dark Amber está compuesto por una combinación entre la nuez moscada y fragancias de lavanda. En tercer lugar, el Waterming & Sage contiene ligeras notas de menta y un aroma delicado a geranios que perdura en las manos.

Por su parte, el jabón Memories es uno de tipo corporal que mantiene una fragancia elaborada con aceites esenciales de Patchouli, cedro y la presencia de notas herbales.

Desde el sitio web de CARELI Cosmetics, los clientes pueden solicitar el producto de su elección, con un servicio de transporte que realiza la entrega en un tiempo máximo de 7 días laborables, a partir de la compra. Para garantizar su calidad, cada producto cuenta con certificaciones entregadas por organismos de gestión de salud europeos.



