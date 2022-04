¿Por qué abrir un centro franquicia Pilates10 en vez de abrir un estudio por cuenta propia? Emprendedores de Hoy

El pilates ha sido una de las actividades con más demanda en la industria del fitness y la actividad física en los últimos 10 años. Esta práctica ha demostrado ofrecer grandes beneficios para la salud de infinidad de personas en el mundo.

Actualmente, existe una gran oportunidad de negocio en España, ya que el 95 % de los practicantes actuales lo hace en un gimnasio no especializado, por falta de una mejor oferta de mercado. Existe un gran nicho que no encuentra un lugar en el que practicar pilates con buenos instructores y a un precio razonable.

Por este motivo, la firma Pilates10 está buscando emprendedores que quieran iniciar su propio negocio en este sector, ofreciendo una franquicia rentable, que contará con todo el respaldo y asesoramiento: ubicación ideal, oferta de clases, precios, formación personal, imagen de marca de la compañía, campaña de marketing preventas, etc. Todo para apoyar y garantizar el éxito del negocio.

¿Por qué iniciarse en una franquicia y no en modalidad de autoempleo? En España, el 99 % los centros de pilates funcionan en modalidad de autoempleo, generalmente en espacios pequeños, donde uno o dos monitores se hacen cargo de aportar el capital necesario y dictar muchas clases al día para poder obtener un salario. Básicamente, aquí radica la diferencia con abrir una franquicia, como la que ofrece Pilates10. Esta es una firma ya consolidada que puede aportar todo lo que el emprendedor necesita para comenzar un verdadero negocio, poder dedicarse a gestionar y obtener una buena rentabilidad del centro acompañado de un potente equipo de trabajo.

Ventajas que ofrece franquiciarse con Pilates10 Hay varios motivos por los cuales es ventajoso franquiciarse con esta compañía. En primer lugar, porque cuenta con un éxito comprobado tras años de experiencia en el sector, con un modelo de negocio totalmente consolidado.

En segundo lugar, porque reduce los riesgos, ya que el emprendedor no tendrá que hacer frente a decisiones que pueden llevarle al fracaso. La empresa, por el contrario, ya ha tomado estas decisiones, estudiado y controlado todas las variables importantes, para asegurar el éxito del franquiciado.

Un tercer beneficio es que el emprendedor también contará con formación especializada por parte de la empresa, la franquicia cuenta con una escuela propia, Pilates10 Academy, lo que ayudará a la hora de encontrar y/o formar a los instructores. Además, el primer franquiciado de una población podrá optar a realizar cursos de la escuela en el propio centro, aumentando los ingresos y ampliando la cartera de profesores.

En cuarto lugar, no se está sujeto a horarios interminables, sino que el franquiciado tendrá la libertad de elegir cuándo y cómo trabajar, cómo gestionar su empresa y qué objetivos perseguir. Todo bajo un horario flexible, con un margen económico suficiente para disfrutar de una buena calidad de vida.

Otra de las ventajas relevantes es, por supuesto, la capacidad de facturación de este negocio. Un centro Pilates10 puede facturar entre 3 y 5 veces más que un estudio pequeño y con baja profesionalidad de gestión.

Por último, las altas barreras de salida o competencia de los propios instructores. En negocios pequeños, es fácil que un instructor abra un centro similar cercano y se lleve una buena parte de los clientes. Abriendo un estudio Pilates10, la competencia podrá llevarse algún cliente, pero la repercusión será mínima.

Todas estas son ventajas importantes a tener en cuenta. Para más información, basta con acceder a la web oficial de Pilates10.



