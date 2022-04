¿Cómo evitar llegar a un juicio con la mediación? con la Asociación Madrileña de Mediadores Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 13:34 h (CET)

Para solventar conflictos sociales o familiares es mediante un juicio, uno de los procesos legales usuales. A pesar de esto, en la mayoría de las ocasiones la vía judicial suele volverse larga y muy compleja, por lo cual recurrir a otras alternativas para evitar la confrontación en un juzgado es una opción.

Ante esto, la mediación se ha convertido en una de las vías más reconocidas y útiles para resolver situaciones legales de forma rápida y beneficiosa para las partes involucradas, siempre y cuando se lleve a cabo bajo la orientación de profesionales en el área. La mediación es un derecho de todos los ciudadanos, el pasado 12 de abril, el Consejo de ministros aprobó el Proyecto de Ley de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia. La norma exige haber intentado una solución consensuada como la mediación con carácter previo a la interposición de la demanda.

Al respecto, la Asociación Madrileña de Mediadores, dispone de un listado de mediadores especializados, que permite a sus socios obtener asesoría jurídica y servicios de mediación en las situaciones que así lo requiera.

La alternativa para evitar un juicio En líneas generales, los juicios son conocidos procesos legales de carácter público, es decir, que además de las partes involucradas, otras personas pueden tener acceso a la información que se debate en una corte.

Lo anterior supone la exposición a la opinión pública, lo cual puede generar incomodidad y vergüenza a quienes se enfrentan a una situación legal. Esto, sumado a las numerosas fases que posee un proceso judicial, hacen que cada vez más profesionales recomienden alternativas como la mediación para evitar que sus clientes se sometan a todo lo que representa el juicio, y obtener resultados positivos. La Ley 5/2012 de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, garantiza la confidencialidad del proceso de mediación.

El proceso de mediación es mucho más rápido y simple que un juicio. A través de él, ambas partes afectadas pueden decidir por sus propios méritos si resolver el problema o no. El mediador acompañará a las personas durante todo el proceso y se encargará de presentar posibilidades de solución para el conflicto.

Los mediadores facilitan el diálogo, haciéndolo más llevadero y prestando un punto de vista objetivo ante la discusión. De este modo, se podrá encontrar un acuerdo mutuo que además termina siendo justo para ambas partes.

Cómo son los servicios de mediación en Madrid Contar con un mediador profesional para enfrentar y solventar las disputas entre partes afectadas resulta esencial para garantizar el correcto procedimiento durante la mediación. Los mediadores están debidamente formados y acreditados por el ministerio de justicia.

Por esta razón, la Asociación Madrileña de Mediadores (AMM) cuenta con un listado de mediadores certificados disponibles para brindar a los usuarios interesados en esta alternativa, servicios de calidad, objetivos y que les aporten soluciones legales eficientes tanto en la Comunidad de Madrid como en el resto de España.

Además de los servicios de mediación, esta organización proporciona un gran número de beneficios a sus afiliados, como el acceso a ofertas de empleos, formación continua, opciones de las que informan en su página web.

Esta asociación brinda la oportunidad de afiliación a todos aquellos mediadores que quieran formar parte del gremio, enfocándose en la promoción y práctica activa de la mediación como un método de resolución legal que pueda acortar el proceso de acuerdo a las partes en disputa.



