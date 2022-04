El aprendizaje del idioma requiere previsión, planificación y tiempo, según Academia Hamburg

El alemán es uno de los idiomas que más relevancia está tomando en los últimos años. Esto se debe a que es una de las lenguas más habladas y que cuenta con unos casi 100 millones de hablantes en el mundo. A pesar de esto, se cree que es difícil aprenderlo, pero con la Academia Hamburg y sus claves para aprender el alemán no resultará tan complicado.

La Academia Hamburg cuenta con una amplia trayectoria en la enseñanza del alemán. Asimismo, se caracteriza por su calidad de enseñanza y el seguimiento personalizado, ya que brinda la posibilidad de acercar un docente a sus alumnos, de todas las edades, a partir de los 4 años, y de todos los niveles posibles, desde quienes se inician hasta los que están más avanzados e incluso de forma online.

Aprender alemán con la Academia Hamburg El aprendizaje del alemán requiere cierta previsión, planificación y tiempo que uno debe invertir, como sucede con todas las lenguas. En este caso, aunque muchas plataformas venden los contenidos, no otorgan la constancia que se requiere para que un alumno logre incorporarlo a su vida.

Esto no quiere decir que uno deba estudiarlo todos los días, ya que ser intenso no significa que se aprenda más rápido. La experiencia de la Academia Hamburg, liderada por su fundadora y propietaria Rose-Marie Heydorn,demuestra que la constancia no es “estudiar por estudiar”, sino que requiere su espacio y tiempo, sumado a las ganas que una persona tenga.

Las claves para aprender alemán están en la constancia y la paciencia, dos virtudes inherentes al aprendizaje de idiomas. Por esta razón, no hay que desesperarse o tirar la toalla. Otro de los puntos a destacar es el trabajo práctico, lo cual permitirá aprenderlo de forma oral y escrita.

Asimismo, visualizar el futuro que uno desee sobre aprenderlo o no, ya que pueden surgir problemas en el aprendizaje, por eso será fundamental no desanimarse. Por último, el alumno debe “vivirlo”, lo cual le permitirá acercarse a la cultura alemana, conocerla y comprenderla mejor.

¿Por qué se debe aprender alemán con la Academia Hamburg? En la Academia Hamburg, se aprenderá alemán para viajes ociosos, para fines laborales y abrir nuevas puertas de trabajo, o simplemente, por mero placer de hablar una segunda lengua.

La academia ofrece varios cursos de grupos reducidos, con un máximo de 8 personas, según edad y nivel de las mismas, lo cual les permite adaptar la estrategia didáctica a las características específicas de los alumnos. Además, de esta forma estimula la participación de cada estudiante, ya que las clases son muy dinámicas y participativas y hará que cada docente dedique más tiempo a quienes deciden aprender.

Las clases se imparten por videoconferencia (Zoom) con el profesor en directo a distancia o bien en formato presencial, para las personas que residan en la zona de la academia, fundamentalmente niños y jóvenes. Para cada grupo de alumnos se definirán los objetivos, la duración y el ritmo del curso. Después, se asignará un docente adecuado a cada uno.

Si bien es cierto que el alemán no es un idioma sencillo, la Academia Hamburg utiliza métodos propios para hacer el aprendizaje más fácil y dinámico.