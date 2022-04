La transformación digital es una realidad, por Infonova Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 13:08 h (CET)

Prácticamente sin que la humanidad se diera cuenta y en tan solo unos pocos años, los avances tecnológicos han creado una nueva realidad a través de la transformación digital, donde la mayor parte de la vida cotidiana gira en torno a la digitalización, desde la forma en que las personas se comunican y miran las noticias, hasta la manera en la que interactúan con las cosas que tienen dentro de su casa. Hace apenas unas décadas lo digital no formaba una parte tan importante del día a día de las personas, sino que su uso se limitaba únicamente a ciertos aspectos de la cotidianidad y el mundo corporativo.

Una realidad en todas las áreas de la vida: la transformación digital La transformación digital ha sido el resultado de la amalgama perfecta entre la tecnología y el internet. De hecho, es difícil poder imaginar el avance de una sin la otra, o concebir un mundo actual sin una de las dos. Y es que, efectivamente, ha sido este tándem perfecto el que ha hecho que finalmente la digitalización se introduzca casi desapercibidamente en todos los ámbitos de la vida humana. Por ejemplo, ha logrado cambiar la manera en la que las personas se relacionan (redes sociales, aplicaciones de citas, de mensajería instantánea, etc.), la forma en la que se divierten (videojuegos, televisión a la carta, Smart TV, actividades en realidad aumentada, YouTube, etc.). Incluso la manera en la que las personas se están formando profesionalmente ha cambiado mucho, algo que por supuesto fue potenciado por la pandemia. Un ejemplo de ello son las clases online, el teletrabajo, las reuniones comerciales a través de videoconferencias, las compras por internet e incluso las consultas médicas online. Todos estos son ejemplos claros de cómo la digitalización ha inundado la vida actual de las personas.

La digitalización también presente en la literatura En un mundo hiperconectado, con herramientas y un sinfín de funciones digitales disponibles para casi cualquier persona, incluso la literatura clásica no ha podido escapar al alcance de la era digital. De hecho, hoy en día existen cuentos tan entrañables como La Cenicienta, que cuentan con una adaptación moderna de la historia, donde el hada madrina ahora figura como el asistente virtual Alexa, la zapatilla de cristal perdida es ahora un smartphone con desbloqueo facial en 3D y el trabajo esclavizante de la protagonista al servicio de su frívola madrastra y despiadadas hermanas ya no es limpiar la casa, sino encargarse del marketing del negocio familiar.

El futuro ha resultado ser mucho más impactante que el que imaginaban las productoras de series y películas de los 80 y todo indica que la transformación digital se introducirá todavía más en todos los espacios de la vida cotidiana de las personas. Al respecto hay una gran cantidad de información de calidad en el blog de Infonova. Los expertos de esta compañía especializada en la consultoría tecnológica tienen mucho que decir al respecto.



