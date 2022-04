Las motos eléctricas son el vehículo ideal para fomentar el ahorro económico y ecológico, por Emotobike Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 13:10 h (CET)

Al evitar los atascos en el tránsito y las grandes pérdidas de tiempo, las motos son uno de los mejores medios de transporte para moverse en centros urbanos. A su vez, los vehículos eléctricos están siendo impulsados por las distintas administraciones públicas con el objetivo de disminuir las emisiones de CO₂. Por todo ello, las motos eléctricas son el medio de movilidad ideal para la ciudad actualmente.

La empresa Emotobike es uno de los proveedores más fiables de motos eléctricas en España que cuenta con un amplio catálogo en el que es posible encontrar distintos modelos.

Ahorro económico y ecológico con las motos eléctricas Adoptar una moto eléctrica como medio de transporte para la vida cotidiana supone un ahorro importante para los usuarios, ya que las recargas de energía son más baratas que los medios de combustión. En promedio, una moto que utiliza hidrocarburos gasta 870 € cada 15.000 kilómetros, mientras que los modelos eléctricos apenas superan los 100 € para cubrir esa misma distancia.

De la misma manera el mantenimiento de las motos eléctricas resulta más barato porque no necesitan piezas como la correa, los rodillos, las bujías, los filtros de aire ni elementos adicionales como el aceite de motor. Además, gracias al avance de la tecnología las motos eléctricas tienen una autonomía mayor que hace algunos años. Hoy pueden recorrer entre 80 y 190 kilómetros diarios con una sola carga.

Por otra parte, las motos eléctricas contribuyen al bienestar general porque no generan ruidos. En el mismo sentido, los conductores se benefician porque el vehículo no vibra al avanzar y tampoco necesita de un tiempo previo de calentamiento.

Un servicio diferencial de la mano de Emotobike Para disfrutar de los beneficios de una moto eléctrica es posible acceder a la plataforma de Emotobike, que también cuenta con ciclomotores que utilizan esta misma tecnología. En total hay más de 30 modelos disponibles para elegir. Además, la firma se encarga de gestionar el transporte de todos sus vehículos al destino dentro de la península.

También ofrece la posibilidad de entregar la moto matriculada y asegurada en alguna de las mejores compañías de España. Por otra parte, cuentan con planes de financiación con los que es posible afrontar el pago del vehículo hasta en 120 cuotas. En la misma línea, para favorecer el ahorro económico del cliente, Emotobike se encarga de realizar la gestión del Plan Moves 3, con el que es posible recuperar hasta 1300 € por la compra de cualquier moto eléctrica. El propósito de esta ayuda estatal es fomentar el uso de vehículos que son amigables con el medio ambiente.

De esta manera, Emotobike es una gran alternativa para empezar a sacar el máximo partido de la comodidad, la sostenibilidad y el ahorro de las motos eléctricas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.