Divorcio Express ofrece servicios para llevar a cabo un divorcio notarial

viernes, 22 de abril de 2022, 12:55 h (CET)

Las familias españolas. comenzaron a notar los efectos de las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y sus períodos de confinamiento.

De acuerdo a los datos vertidos por el Consejo General del Poder Judicial, durante 2021, las demandas de divorcio incrementaron un 2,7 % anual.

No obstante, las cifras de separaciones que inclinaron la balanza fueron las consensuadas, que tuvieron un aumento del 4 %. Dentro de este tipo, se encuentra el divorcio notarial, el cual posibilita la disolución inmediata del matrimonio ante un notario, sin la necesidad de sufrir los largos plazos de un proceso judicial. Este servicio lo ofrece el despacho de abogados Divorcio Express.

Los requisitos para llevar a cabo un divorcio notarial Toda separación implica un proceso doloroso donde, además de las cuestiones sentimentales, existen tediosos y engorrosos asuntos legales y administrativos. No obstante, acceder a un divorcio notarial es un procedimiento ágil, de tramitación sencilla y mucho más económico que los de tipo contencioso.

Para acceder a este, el primer requisito es que sea de mutuo acuerdo. A partir de esto, se necesita que los solicitantes no tengan hijos o estos sean mayores de edad, que el último domicilio conyugal esté situado en territorio español y que la solicitud se lleve a cabo al menos 3 meses después del matrimonio.

Además, no se necesita alegar motivos para solicitarlo, se requiere el asesoramiento de un abogado para ambas partes y se deberá firmar un convenio regulador ante notario, quien controlará el cumplimiento de estas exigencias para llevar a cabo el divorcio.

¿Cuáles son los beneficios de contratar Divorcio Express? Uno de los beneficios de contratar este bufete de abogados a la hora de solicitar un divorcio notarial es la posibilidad de realizarlo rápidamente y a un coste bajo.

Divorcio Express asegura su divorcio en 24 o 48 horas, (en Madrid capital) a un coste, si no existe liquidación de bienes, de 300 euros (21 % del IVA no incluido) más las tasas notariales. En definitiva, uno de los divorcios de mutuo acuerdo más rápidos y de los más económicos del mercado.

Este despacho de abogados especializados en Derecho de Familia tienen como premisa que la ruptura matrimonial sea lo menos traumática posible para todas las partes. Con este objetivo, garantizan un trabajo de mediación constante, ya que, si bien se encargan de tramitar todo tipo de separaciones y divorcios, también buscan propiciar el acuerdo entre los cónyuges.



