La silla para la ducha de Excelshower

viernes, 22 de abril de 2022, 12:45 h (CET)

Durante los últimos años, han ido surgiendo una gran cantidad de productos y avances tecnológicos que hacen la experiencia en la ducha mucho más cómoda para el usuario promedio. No obstante, la mayoría de estas innovaciones no están pensadas para satisfacer las necesidades de las personas mayores o con movilidad reducida que requieren de mayor seguridad al bañarse.

Afortunadamente, hoy en día, existen emprendimientos como Excelshower, el cual está exclusivamente diseñado con el objetivo de ofrecer mayor confort dentro del cuarto de baño a aquellas personas con necesidades especiales. En este sentido, destacan productos como el Asiento Seguridad Baño, disponible en su catálogo. Es una silla para la ducha que ha demostrado ser sumamente efectiva para aumentar la seguridad de personas con movilidad reducida o de la tercera edad dentro de la ducha.

Excelshower ofrece una silla para la ducha segura y resistente A veces, el tipo de baldosas que se colocan en el suelo y paredes de las duchas, pueden volverse resbaladizas al entrar en contacto con el agua. Aunque esto no causa mucha preocupación en los jóvenes, lo cierto es que para las personas mayores o personas con dificultad para mantener el equilibrio una caída de este tipo puede ser muy perjudicial.

Para evitar estos incidentes, lo más recomendable siempre es optar por instalar accesorios o complementos que brinden un mayor soporte. Hoy en día, existen varias alternativas en el mercado diseñadas para este fin. No obstante, de todas las opciones, la nueva silla para la ducha de Excelshower se ha posicionado como una de las mejores, gracias a su practicidad y seguridad.

Diseñada para facilitar el momento de baño a personas con movilidad reducida o de la tercera edad, el Asiento Seguridad Baño se trata de una silla exclusiva que se puede fijar en la pared de la ducha y plegar, para que así esté al alcance siempre que se necesite, sin ocupar mucho espacio. La misma tiene una altura regulable entre 35 o 40 cm y, además, soporta un peso de hasta 150 kg, adaptándose de esta manera a personas de todas las edades y contexturas.

Excelshower, una iniciativa enfocada en la inclusión y el confort Fundada en el año 2019, la empresa Excelshower puede definirse como un emprendimiento con vocación social, orientado en satisfacer las necesidades de aquellas minorías o públicos reducidos que presentan dificultades para realizar tareas de carácter cotidiano como, por ejemplo, ducharse o ir al váter.

De esta manera, Excelshower cuenta con una importante presencia a nivel europeo, con delegaciones en España, Francia, Italia y Bélgica, que ofrece al público en general la oportunidad de adquirir complementos para baños especiales. Los mismos están disponibles a precios sumamente competitivos que, además de ser accesibles, garantizan durabilidad, seguridad y confort al usuario.



