¿Cómo reducir los poros dilatados de la piel?, los consejos de Tōke Natura

viernes, 22 de abril de 2022, 12:50 h (CET)

La consecuencia del aumento de la producción de sebo, producto de la dieta, la exposición al sol o el estrés pueden ser los poros dilatados. Además, el problema suele aparecer a medida que avanza la vejez, cuando la piel comienza a perder elasticidad por un déficit de la producción de colágeno.

Los poros dilatados también se han relacionado con factores genéticos, ya que existen tipos de piel que son más susceptibles a esta clase de problemas. En todos los casos, los avances con tratamientos de productos naturales ofrecen una excelente alternativa para revertir estas afecciones, junto a una rutina de limpieza.

Reducir los poros dilatados de la piel Tōke Natura es une-commerce especializado en la venta de productos de belleza enfocados en el cuidado de la piel. Comercializan marcas como Aromatica, Benton, Klairs, Sioris, Urang y 66º 30. En su catálogo se pueden encontrar desmaquillantes, tónicos, exfoliantes, esencias, limpiadores, mascarillas, cremas hidratantes, protectores solares, brumas faciales y otros cosméticos para la piel.

Esta firma comercial, que ha logrado posicionarse en Islas Canarias, está penetrando en el mercado de la península con productos coreanos naturales, veganos y cruelty free. Gracias a su experiencia, han logrado establecer varias recomendaciones para reducir los poros dilatados en la piel. Lo primero tiene que ver con la adopción de hábitos saludables en la alimentación.

Una de esas medidas es la reducción del consumo de carbohidratos como el arroz, el azúcar o el pan blanco. En su lugar, añadir más hierbas aromáticas, té verde, pescado y verduras en las comidas de todos los días. Las especias como canela, clavo, jengibre y el ajo son recomendadas porque detienen el envejecimiento de la piel.

Tratamientos recomendados para la piel Tōke Natura afirma que las rutinas de cuidado y limpieza son fundamentales para combatir los poros dilatados. En ese sentido, es recomendable hacerlo una o dos veces al día, dependiendo de la clase de procedimiento y la exposición a los agentes externos. La limpieza debe acompañarse con tratamientos de hidratación y cosméticos no comedogénicos.

Esta tienda canaria recomienda la aplicación de rutinas con leche limpiadora, desmaquillante y relajante. Ellos venden referencias que son completamente orgánicas, sin aditivos químicos, parabenos ni fragancias artificiales. También tienen dentro de su portafolio espumas, exfoliantes, geles calmantes y tónicos que se pueden usar según las necesidades de cada piel.

Tōke Natura afirma que existen 5 tipos de piel que se clasifican en grasa, mixta, normal, seca o deshidratada y sensible. Es importante determinarlo para saber qué tipos de tratamientos y productos pueden rendir mejores resultados. Los poros dilatados son más comunes en las pieles grasas que requieren limpieza, exfoliación y tratamiento hidratante de manera regular.



