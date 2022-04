Alquiler de bicis en Girona con Bikefeelings Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 12:34 h (CET)

El cicloturismo permite conocer nuevos destinos, con una fuerte conexión con los locales, sus costumbres y los paisajes, de manera autosuficiente, sostenible y con fines recreativos.

Sin embargo, para realizar dicha actividad, se requiere contar con el equipamiento adecuado y una bicicleta que se adapte a las necesidades del usuario y a las del terreno. Por ello, el alquiler de bicis es una de las mejores opciones al momento de preparar un viaje. En ese sentido, Bikefeelings ofrece un servicio integral de alquiler y turismo en bicicleta en Girona.

Las mejores bicis para hacer cicloturismo El cicloturismo puede llevarse a cabo en cualquier tipo de bicicleta, sin embargo, a la hora de alquilar una, las de touring son la mejor alternativa para viajes largos. Sus cuadros de aluminio, titanio o acero se caracterizan por su resistencia y, a su vez, su geometría posibilita una posición más relajada. Además, cuentan con varios puntos de sujeción para racks y porta ánforas.

Si se tiene en cuenta la cantidad de tiempo que se pasará sobre el vehículo, es necesario contar con manillares que brinden comodidad y seguridad al conductor: los drop bars y los mariposa son dos de los preferidos por los amantes de esta modalidad de turismo. Respecto a las ruedas, lo ideal es un tipo que soporte viajes con alforjas, ya sea 700mm, para viajes en carretera, o 26″, para terrenos mixtos. Asimismo, es recomendable que las cubiertas tengan protección contra pinchazos y aros de doble pared.

Ventajas de alquilar una bicicleta en Bikefeelings En esta web, se pueden encontrar bicicletas de alta gama, con cuadro de carbono, manetas de freno, cambio trasero, desviador y centralita electrónica Shimano Ultegra DI2, llantas de carbono de 50mm y manillar de carbono, ideales para disfrutar del mar, la montaña y la gastronomía de Girona. De igual manera, la firma cuenta con una tienda online en la que es posible conseguir ropa y equipamiento para cicloturistas.

Además, la compañía se encarga de la organización de tours con más de 200 rutas y ofrece distintos tipos de alojamiento y experiencias gastronómicas, tanto para los ciclistas como para sus acompañantes. Otro punto a resaltar es que todos sus servicios incluyen un seguro de asistencia para el viajero.

Por consiguiente, alquilar una bici en Bikefeelings es un aporte al turismo sostenible, ya que no genera emisiones contaminantes y no impacta negativamente en el ambiente, además de ser beneficioso para la salud y para el desarrollo de las economías locales.



