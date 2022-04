Lanzamiento del Grip Herrador, fabricado por Grip-on Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 12:04 h (CET)

La reconocida empresa Grip-on, fabricante de algunos de los mejores grips o alicates de presión del mercado actual, ha anunciado recientemente que se prepara para lanzar un nuevo producto. Se trata del Grip Herrador, aunque concretamente serán dos modelos los que serán lanzados.

Dos alicates de presión que, hasta el momento, son únicos en el mundo para herradores. Estas herramientas prometen contar con características de primer nivel, muy superiores a cualquier otra herramienta del mercado de tipo grip. Con ellas, los herradores tendrán lo necesario para realizar su labor de una manera más sencilla y eficiente.

Próximamente, el nuevo Grip Herrador Con más de 35 años de experiencia, la marca Grip-on ha sido la creadora de herramientas grip de una calidad excepcional. Algunas de sus herramientas incluso han sido reconocidas por expertos como Dough Mahoney, como las mejores que ha probado. No es para menos, ya que es una firma que se preocupa por diseñar herramientas que, además de ofrecer una funcionalidad perfecta, cuenten con características estéticas y de seguridad de primer nivel.

Recientemente, esta compañía ha anunciado el próximo lanzamiento de dos nuevos alicates de presión que, en conjunto, conforman lo que la marca ha denominado como Grip Herrador. Se trata específicamente del modelo 818-12 y 828-12 que, hasta ahora, son los únicos en todo el mercado mundial, por lo que están patentados por la marca. Consta de un alicate de bloqueo con mordazas rectas y otro con mordazas curvas, respectivamente, prometiendo al herrador un trabajo más cómodo y seguro, con una gran facilidad de uso, una visión perfecta de la herradura y un importante ahorro de tiempo y dinero.

Unos alicates con características óptimas Entre las características que más resaltan del nuevo producto está el que ha sido fabricado, en un 100 %, en la Unión Europea y España. Además, está diseñado de tal manera que garantiza una fácil liberación, sin pellizcos. En cuanto a su resistencia, estos alicates son hasta 20 veces más resistentes a la corrosión que los niquelados, soportando mejor los pellets de soldadura. Además, su superficie está pintada con epoxi, que no solo asegura una mayor protección contra el óxido, sino que es una pintura amigable con el medioambiente. Todas estas características configuran una herramienta única, sin competencia cercana en el mercado.

Si bien la marca no ha anunciado con fecha específica cuándo será el lanzamiento oficial del Grip Herrador, se espera que salga a la venta durante las próximas semanas. En todo caso, para no perderse nada, ni el día en que estén ya disponibles, lo recomendable es visitar regularmente su sitio web para mantenerse al tanto de todo.



