La ropa sostenible es la tendencia que marcará el futuro de la moda, por ActandBe Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 12:30 h (CET)

La elaboración de productos que respeten el medioambiente y la vida animal es más habitual cada día

Las posibilidades son muy variadas y se pueden encontrar en todos los sectores, desde el alimenticio, pasando por los productos de belleza y cuidado personal hasta llegar al mundo de la moda.

La sostenibilidad en el sector textil está en auge actualmente, cada vez se encuentran más prendas de vestir hechas de tejidos orgánicos, ofreciendo a los consumidores más opciones de ropa sostenible, la tendencia que marcará el futuro de la moda. A la vanguardia de esta tendencia se encuentra ActandBe, una marca de ropa deportiva y casual hecha de forma sostenible, ética y local. La firma realiza diseños de tejidos orgánicos y reciclados, cuya producción se hace 100 % en España.

Diseños modernos y cómodos Un look cómodo es un aliado esencial para las personas con un ritmo de vida activo. Asistir al gimnasio, ir a trabajar, realizar actividades de ocio, etc. Cualquier situación del día a día es ideal para utilizar la ropa que fabrica ActandBe.

Uno de los objetivos de esta marca de ropa sostenible es facilitar la vida de las mujeres y ayudarles a cumplir con cada uno de sus roles diarios, ofreciéndoles outfits cómodos, modernos y sostenibles. Con los diseños de ActandBe, ya no hay que preocuparse por la ropa, ya que son prendas que se pueden llevar durante todo el día sin ningún tipo de incomodidades.

ActandBe y su compromiso con el planeta La filosofía de ActandBe engloba animar a las mujeres a llevar una vida activa y saludable, aumentando el ejercicio físico y aprovechando todos los beneficios que esto les brinda.

El proyecto va más allá de la moda, anima a llevar un estilo de vida sostenible y en beneficio de la salud de la ropa hasta todas las acciones que se llevan a cabo en la vida diaria. Por eso, la fabricación de su ropa sostenible se hace una forma local y ética, cuidando que se utilicen productos que no sean dañinos con el planeta y verificando que todas las personas que producen sus prendas sean tratadas correctamente.

ActandBe, además de ser respetuosa con el medioambiente, es una marca de producción 100 % española que cuenta con diseños únicos y de edición limitada, fabricados con textiles completamente naturales, como el algodón orgánico y el bambú.

Algunas de sus prendas con más ventas en el mercado son los leggings reciclados Nadia y los packs que incluyen sujetadores deportivos, todos a la venta a través de su página web.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.