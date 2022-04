¿Cómo afectará a la sociedad el internet de las cosas?, por Infonova Emprendedores de Hoy

El fenómeno internet de las cosas o IoT, por sus siglas en inglés, es cada vez más común, principalmente en los países desarrollados. El término hace referencia a objetos cotidianos con conexión a internet que reciben y envían información con una mínima o nula intervención humana.

El propósito de esta tecnología es que las personas estén cada vez más conectadas con los objetos o las “cosas”, con todos sus procesos, sus datos e información, para así utilizarla y aprovecharla en pro de su beneficio. Hoy, existen firmas como Infonova, consultora tecnológica especializada en soluciones de software para empresas, que están muy familiarizadas con esta tecnología.

Cómo impacta el internet de las cosas en las personas Hace apenas unos años, imaginar unas zapatillas capaces de medir la distancia recorrida, calorías quemadas y tiempo de recorrido o un jardín que registra en tiempo real la temperatura, datos sobre la luz solar o la fertilidad del suelo, era como pensar en tecnología futurista, dignas de la ficción. Sin embargo, estos dispositivos mencionados ya existen y, de hecho, hay muchos más, como hornos capaces de reconocer un sinfín de recetas y hacer solos el trabajo, cubos de basura inteligentes que dividen los desechos y almacena los que se pueden reciclar, etc.

El internet de las cosas ha generado un impacto considerable en las personas, quienes, por un lado, ven en este mundo hiperconectado una vida con mayores comodidades y ventajas sin precedentes, y, por otro, un mundo que cada vez depende mucho menos de la intervención humana para funcionar eficientemente hasta en las tareas más sencillas.

No hay límites para el avance de esta tecnología Todavía hoy, muchas personas se preguntan cuáles serán los límites de esta tecnología, si será posible que, en muy breve tiempo, existan frigoríficos que hagan la compra de la comida online, según los datos recogidos por la báscula inteligente que indica que existe sobrepeso en el usuario. Un inodoro que pida en línea una cita médica, porque ha detectado una infección en la orina de la persona y ha hecho una reserva analizando su agenda para ver qué día tiene disponible. Lo cierto es que el mundo estará cada vez más y más conectado, con dispositivos inteligentes conectados a internet, compartiendo datos en tiempo real todo lo que tiene que ver con el usuario. Por ahora, no parece haber límites para el avance de esta tecnología y progresivamente será la normalidad de todos alrededor del mundo. Por lo tanto, las empresas deben poder adaptarse a esta nueva forma de vida, al futuro de las “cosas”. Principalmente, aquellas compañías que se encargan del desarrollo de software, para así ofrecer las mejores soluciones y las más adecuadas para las personas.

Esto es apenas la punta del iceberg en lo que se refiere a IoT, pero ya está disponible mucha más información al respecto. El blog de Infonova ofrece muchos más detalles sobre esta tecnología ofrecidos por los expertos de la compañía.



