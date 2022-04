Todo lo que se debe saber antes de realizar el descenso del Sella en canoa Emprendedores de Hoy

Con atractivos paisajes y enclaves clasificados como reservas naturales por la UNESCO, el Principado de Asturias se establece como una zona histórica muy turística de España.

Además, la naturaleza presente hace que los turistas puedan realizar diversas actividades, como bañarse en las piscinas naturales de Olla de San Vicente, visitar la cueva del Pindal o hacer el descenso del Sella en canoa.

Esta última es la más popular, ya que permite disfrutar de playas fluviales a lo largo del camino y hacer deporte en familia o con amigos, donde niños y mascotas pueden participar. La empresa Los Cauces Multiaventura es una de las encargadas de preparar todo para que los turistas tengan una experiencia inolvidable.

Información clave para hacer el Descenso del Sella en canoa El Descenso del Sella en sus inicios fue una actividad deportiva practicada por profesionales. Sin embargo, al ganar popularidad, se ideó una versión adaptada a principiantes o turistas. En este momento, ambas modalidades conviven en la zona, por eso, la información de interés abarca los dos públicos mencionados.

Para los practicantes del deporte, es necesario conocer la última información de las carreras. Al respecto, recientemente se anunció el 84 Descenso Internacional del Sella, la competición más importante de la localidad, para el próximo 6 de agosto.

En el caso de las personas que no poseen experiencia, resulta indispensable saber más datos sobre la ruta, las condiciones, restricciones y equipo para asegurar un paseo exitoso. En este sentido, existen dos planes que varían, acorde a la longitud del recorrido y la complejidad. El primero consiste en hacer un viaje completo de aproximadamente 15 kilómetros, comienza en el puente de Arriondas y termina en el de San Román, en Llovio. Sumando las paradas para descansar o comer en las playas fluviales y demás áreas recreativas, este descenso tiene una duración de 4 horas.

La versión corta es un recorrido de 7 kilómetros y dos horas de duración, abarca desde Arriondas hasta Toraño y es recomendado para quienes van en compañía de niños o perros. Las dos alternativas de rutas cuentan con profesionales y elementos de seguridad para garantizar una experiencia segura.

Requisitos para el recorrido Para realizar el Descenso del Sella, no existe una edad mínima exigida a los participantes. Sin embargo, la estatura sí es un límite, ya que la persona debe medir mínimo 1,15 metros para realizarlo. Asimismo, es necesario que tanto niños como adultos sepan nadar.

Por otro lado, no se recomienda que en una misma canoa viajen 3 adultos porque esto puede dificultar el avance debido al peso total. En el caso de las mascotas, si son de tamaño mediano o grande solo puede ir uno por canoa, por el contrario, si son pequeños pueden ir dos perros.

Los Cauces Multiaventura destaca entre las empresas dedicadas a este turismo por ser pionera en el descenso y ofrecer un sistema de seguridad estricto que garantice el bienestar y disfrute de los clientes.

El servicio incluye chalecos salvavidas, silbatos para emergencias, asientos especiales para menores y mascotas y una valoración personalizada de casos especiales como mujeres embarazadas o personas con discapacidad, entre otros.



