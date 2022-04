Airnatech seguirá siendo la mascarilla oficial del Comité Olímpico Español hasta el 31 de diciembre de 2022 Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 12:10 h (CET)

Airnatech, patrocinador y proveedor de la mascarilla oficial del COE, amplía su acuerdo hasta diciembre de 2022 con el Comité Olímpico Español.

Así, es posible garantizar la mayor protección y seguridad de los deportistas españoles, para el Festival Olímpico de Invierno de la Juventud Europea de Vuokatti (Finlandia), Juegos del Mediterráneo de Orán y el Festival Olímpico de verano de la Juventud Europea de Banska Bystrica (Eslovaquia). La compañía Airnatech suministrará hasta 25.000 mascarillas adicionales hasta el 31 de diciembre de 2022.

Con esta ampliación del convenio, el COE apuesta de nuevo por Airnatech para garantizar la protección y seguridad de los deportistas españoles que asistirán al Festival Olímpico de invierno de la Juventud Europea que se celebrará del 20 al 25 de marzo en Vuokatti (Finlandia), a los Juegos del Mediterráneo que se celebrarán de 25 de junio al 5 de julio en Orán (Argelia) y al Festival Olímpico de verano de la Juventud Europea que se celebrará del 24 al 30 de julio en Banska Bystrica (Eslovaquia). La mascarilla fabricada por Airnatech, en España, cuenta con un diseño ergonómico de color rojo, una capacidad de filtración del 99,9 % y una respirabilidad de un 70 %. Además, se trata de un equipo de protección respiratoria reutilizable.

Modelos de mascarillas de Airnatech con tecnología de vanguardia Airnatech ofrece diversos modelos de mascarillas de protección contra el covid, entre los cuales se encuentra EXO E-013. Este es un equipo de protección desechable contra partículas de covid en el aire, elaborado con materia prima europea.

La empresa también tiene disponible del modelo AVVA AIRPLUS, una nueva mascarilla FFP2 con tecnología Air Plus, que cuenta con tres capas. Esta característica mejora la respirabilidad del usuario y aumenta la protección después del lavado de la mascarilla.

Airnatech también proporciona toda la información de las mascarillas de protección que distribuye, en especial de los nuevos modelos de mascarillas AVVA AIR PLUS y la AVVA FFP2, a través de la página web de la empresa. El sitio está dotado de tecnología de vanguardia, como el uso de 3D para visualizar la imagen real del producto, las diferentes características de estas mascarillas e información técnica detallada. Esto facilita la búsqueda del usuario en la web y la elección de la mascarilla más acorde para cada caso.

Las mascarillas de Airnatech con tecnología Air Plus son equipos muy seguros para los deportistas que participan en las competiciones olímpicas de 2022. Esto se debe a que pueden usarse durante 16 horas continuas antes de lavarlas, mejoran la filtración bacteriana después de estos lavados y facilitan el entrenamiento por ofrecer una máxima respirabilidad.



