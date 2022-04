Conseguir la información de los ficheros de morosos al instante con iMorosity Emprendedores de Hoy

Durante estos últimos años, muchas de las personas y empresas que hasta entonces eran completamente solventes se han visto en una situación de grandes apuros económicos debido a la pandemia.

En consecuencia, muchas de estas personas han sido incluidas en ficheros de morosos por no poder hacer frente a las deudas que cada mes se iban acumulando. Sin embargo, mucha gente no sabe exactamente qué es lo que hay que hacer cuando se las incluye en un fichero de morosidad, cómo comprobarlo o cuáles son los motivos de la inclusión.

La empresa bilbaína, iMorosity, lleva años trabajando en este sector y ofrece una respuesta a todas estas cuestiones en el momento y sin coste para el cliente particular. Las empresas también podrán acceder a esta información por un precio mínimo.

Además, esta empresa también ayuda tanto a particulares como a empresas a salir de los ficheros de morosidad, para así acceder a financiación.

Obtener información en el móvil al instante Hasta ahora, la solicitud de esta información a los ficheros de morosidad podía llegar a tardar hasta 30 días, pues este es el límite legal que tienen los ficheros para enviar respuesta. Ahora iMorosity ofrece la misma información con la diferencia de que el cliente lo recibirá en cuestión de segundos en su móvil. Esto permite que se pueda conocer en cualquier momento y lugar la situación económica e historial crediticio.

Se trata de un servicio más útil que nunca, ya que muchas personas o empresas no están al tanto de su presencia en los ficheros hasta que se ven imposibilitados de acceder a un crédito, lo cual les obliga a solicitar información que, además de tardar en llegar, muchas veces no especifica la razón por la que fue incluido en el respectivo fichero.

Por esta razón, iMorosity ofrece un servicio de intermediario entre el cliente y los ficheros. De manera que se podrá acceder en cuestión de segundos a toda la información pertinente sobre la situación económica, como la fecha de ingreso en el fichero, las razones de su presencia y la cantidad de la respectiva deuda.

Conocer el motivo por el que se deniega financiación Según iMorosity, muchos de sus clientes acuden a ellos por haber visto rechazada cualquier tipo de financiación en su propio banco, sin saber por qué. Es entonces cuando descubren que estaban incluidos en las listas de morosos sin saberlo, incluso habiendo pasado más de 5 años. Al estar incluido en un fichero de morosos, se imposibilita el acceso a financiación ya sea de préstamos, créditos, hipotecas, etc.

Resulta que en la mayoría de los casos, los clientes de iMorosity no conocen el motivo por el cual sus bancos están denegando esta financiación. Por esta razón, esta empresa ha decidido incluir un apartado donde se indica el motivo o motivos por los que las entidades financieras están denegando financiación a una persona. Al no cobrar por esta información, esta empresa es considerada una muy buena opción para comprobar si alguien consta en los ficheros de morosidad y buscar una solución para poner fin a esta situación.



