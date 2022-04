El artista Carlos Donoso, con más de 3 millones de streaming en plataformas digitales, lanza nuevo sencillo ‘Nada que perder’ Emprendedores de Hoy

viernes, 22 de abril de 2022, 11:36 h (CET)

El cantante Carlos Donoso se ha convertido en uno de los artistas con una gran trayectoria musical en España. Con más de 120.000 seguidores en redes sociales (Twitter, TikTok, Instagram, Facebook) y más de 3 millones de escuchas en plataformas digitales (iTunes, Spotify y YouTube) sigue expandiéndose a través de su música.

Ya ha salido a la luz Nada que perder, el nuevo single del cantante Carlos Donoso en solitario. Este tema pop-rock enérgico y fresco trata sobre una relación de desamor. Su sonido totalmente renovado, dirigido y producido por el gran productor Marco Dettoni, ha logrado sacar lo mejor del artista.

Tanto el tema como el videoclip ya está disponible en todas las plataformas digitales. Este ha sido grabado en Illescas en varias localizaciones, entre ellas el Restaurante Sabor a ti, el Parque Manuel de Vega y en el plató de rodajes de DCPRO S.L. dirigido por el gran Director Eleli, en el vídeo hay un final inesperado que no se puede perder.

Carlos Donoso es un joven artista de Madrid, músico y cantante de pop, que ha tenido claro a lo que se quería dedicar desde muy pequeño: la música.

Punto Y Aparte es el disco que presentó en 2017, el cual incluye sus 3 primeros singles: Esperaré junto con Paula Rojo, Destino, que fue número uno en su primer día de lanzamiento y Me siento bien en colaboración con el gran David Summers de Hombres G.

El artista ha dado un salto cualitativo muy relevante en su carrera musical a lo largo de los últimos años, abriéndose las puertas de grandes escenarios españoles como los conciertos con Los 40 y en el Coca-Cola Music Experience. Ha compartido escenario con grandes artistas como Auryn, David Bustamante, artistas de Operación Triunfo y La Voz, entre muchos otros. Ha pisado la mayoría de los platós de televisión del país y ha sonado en las principales cadenas musicales como Los 40 y Canal Fiesta Radio.

Movimiento pa tu cuerpo junto a Daniel del Valle, su último single lanzado en septiembre de 2020, consiguió más de 1 millón de streaming. De hecho, ha alcanzado países del otro lado del océano Argentina, Ecuador y México y ha conseguido sonar en Los 40 Ecuador.

Actualmente, tras 2 años de parada por el covid, saca de nuevo en solitario Nada que perder, el nuevo single con un cambio total de estilo y sonido.

Toda su música se puede escuchar en Spotify.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.