Leer antes de dormir o hacerlo en voz alta, entre los consejos para fomentar la lectura en los menores

viernes, 22 de abril de 2022, 14:22 h (CET) La lectura infantil y juvenil aumentó casi un 69% en 2021. A través de Leoteca, plataforma gratuita para fomentar la lectura que cuenta con más de 40.000 usuarios y contiene más de 45.000 títulos, los niños pueden buscar libros nuevos, compartirlos y comentarlos con sus amigos. Pipi Calzaslargas, de Astrid Lindgren,, ¡Sonríe!, de Raina Telgemeier, o Coraline, de Neil Gaiman, son algunos de los libros recomendados por los expertos de Leoteca La lectura ha demostrado ser especialmente útil para desarrollar los pensamientos cognitivos y, a su vez, resulta crucial para una buena compresión lectora, mejora la expresión escrita y consigue un lenguaje más fluido gracias a la adquisición de nuevo vocabulario. En 2021, la lectura infantil y juvenil aumentó un 68,8%, según el Anuario Iberoamericano sobre el Libro Infantil y Juvenil 2021 de la Fundación SM, y más aún la lectura en medios digitales. Estos años de pandemia han traído consigo un aumento de usuarios de contenidos digitales, algo a lo que los menores no han sido ajenos, con un crecimiento del 3% durante el último año de acuerdo con Statista.

Este auge se ha visto reflejado en las plataformas online destinadas a los pequeños y adolescentes, como Leoteca, plataforma gratuita para fomentar la lectura que cuenta con más de 40.000 usuarios y fue adquirida el pasado mes de junio por Smartick, el método de aprendizaje online para aprender matemáticas y a leer, además de mejorar la comprensión lectora. A través de Leoteca, que contiene más de 55.000 títulos, los menores pueden buscar libros nuevos, compartirlos y comentarlos con sus amigos, conocer los libros que leen sus compañeros y puntuar los que han leído.

Consejos para que los niños se aficionen a la lectura

Para que los niños lectores sigan creciendo, Ana Vázquez y Vega Alonso, madre e hija, cuentan cómo han fomentado la lectura en casa y conseguido que, con 13 años, Vega siga siendo una ávida lectora. Para Ana, lo más importante para inculcar la lectura es leer un libro antes de dormir desde que son muy pequeños y también cuando no lo son tanto. Leer en voz alta, tanto adultos como niños, y comentar los libros que tienen entre manos en casa ayudan a crear un ambiente de lectura y que ésta no se vea como una obligación.

Para Ana, “es muy importante transmitir el disfrute de la lectura, convirtiéndola en una actividad de ocio. Cuando los niños son pequeños, acudir a cuentacuentos puede ser muy beneficioso y cuando son más mayores es útil vincular experiencias a la lectura, por ejemplo, a la hora de hacer viajes. Cuando estuvimos de vacaciones en Portugal y fuimos a la casa de Saramago, leímos alguno de sus textos para así hacer que Vega se interesase por leer libros del autor”.

Recomendaciones de lectura de los expertos de Leoteca

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, que se celebra el próximo 23 de abril, los expertos de Leoteca han elaborado un listado con los libros más recomendables según las diferentes edades. Vega también tiene recomendaciones que hacer adaptadas a todos los gustos y edades ya que lee desde libros románticos hasta fantasía y aventuras.

Para los niños entre 5 y 8 años, sugieren: Pippi Calzaslargas, de Astrid Lindgren, ya que siempre es una buena opción iniciarse en este libro de aventuras que tiene como protagonista a una niña muy valiente y decidida con un pelo estrafalario, y Cuentos por teléfono, de Rodari Gianni, que recopila los cuentos que le cuenta un padre a su hija por teléfono porque trabaja fuera de casa seis días a la semana y es la única manera que tiene de estar con ella. Vega recomienda Loboferoz, de Patacrúa que trata de un lobo que solo comía sopas de arroz porque era muy vago, hasta que decidió convertirse en un lobo feroz.

Para los lectores de entre 9 y 12 años, los expertos de Leoteca proponen: ¡Sonríe!, de Raina Telgemeier, que narra la tierna historia de Raina, que al romperse los dos paletos en una reunión de scouts, tendrá que pasar por quirófano, ponerse brackets y enfrentarse a los primeros problemas de la adolescencia, o Las brujas, de Roald Dahl, que enganchará a los lectores con una trepidante historia donde la protagonista y su abuela intentarán detener a todas las brujas del mundo en su afán por destruir a los niños mediante un ratonizador mágico. La recomendación de la pequeña lectora de 13 años en este caso es La flor del bambú, de Mónica Rodríquez que relata las aventuras de Julita y su hermana que buscan descubrir el secreto de un bosque de bambú.

Y, para los más mayores, de entre 12 y 15 años, recomiendan: Coraline, de Neil Gaiman, que narra las aventuras que experimenta Coraline tras mudarse a su nueva casa, que cuenta con catorce puertas y cada una de ellas contiene un pasadizo que la lleva a un nuevo hogar, o Milagros en Bicho Raro, de Maggie Stiefvater, una novela que ahonda en la oscuridad personal y en la superación de las tristezas. Para los más mayores Vega aconseja leer Invisible, de Eloy Moreno que relata la historia de un niño que desea ser invisible. También recomienda No te canses de caminar, de Teresa Radice y Stefano Turconi una novela gráfica que describe la vida de dos jóvenes que emigran a Italia juntos.

