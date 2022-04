Cultura Emprende Radio celebra su 4to Aniversario como programa líder en el ecosistema empresarial Comunicae

viernes, 22 de abril de 2022, 14:22 h (CET) Por fin es posible verse las caras. Más de dos años de pandemia son demasiado tiempo detrás de la pantalla del ordenador, haciendo contactos profesionales de forma virtual y sin conocerse presencialmente. ¿Cuántas personas se han conocido virtualmente en este tiempo? ¿No gustaría conocer personalmente a los más cercanos? Por fin es posible verse las caras, llega la hora de quitarse la mascarilla sin miedo, pero con precaución, y salir de la zona de confort, que es donde realmente pasan cosas diferentes Quedar a tomar un café con alguien que has conocido virtualmente, puede resultar un poco embarazoso, sobre todo para aquellos más vergonzosos, pero hacerlo en forma de quedada, con más emprendedores y poner cara a los contactos virtuales puede ser una buena idea para afianzar esas las relaciones y generar confianza. Confianza necesaria para que surjan colaboraciones, sinergias o negocios.

El Business Afterwork Madrid, podría ser el escenario perfecto. Se trata de un formato de Networking libre (sin dinámicas dirigidas) que sirve, como mínimo, para mantener y ampliar la red de contactos profesionales de los asistentes al evento (profesionales, directivos y empresarios), además de servir de espacio para hacer negocios de forma distendida. Todo ello de forma distendida, sin presiones y “a la española”, con la copa de la mano.

Ocio y negocios de forma distendida, ideal para desconectar después de una larga jornada laboral, quedar con los compañeros de trabajo para hacer equipo, tomar algo con proveedores y cliente, conocer a otros empresarios con ganas de hacer negocios, en definitiva un espacio y ambiente óptimos para que surjan ideas, proyectos, negocios.

El Business Afterwork se celebra el jueves 28 de abril, a partir de las 19:30 horas en Soho Club Madrid, Plaza de España, 6, 2ª Planta, local que sin duda sorprenderá a los asistentes por sus vistas, amplios espacios y el trato a sus clientes.

Para la tranquilidad de los asistentes, el evento contará con las medidas de seguridad obligatorias, para preservar la salud de los asistentes. Gel hidroalcohólico, aforo limitado y uso de mascarilla en el caso de no poder mantener la distancia de seguridad.

¿Qué se espera ese día?

El Business Afterwork contará con mesas expositoras de empresas colaboradoras, quienes ofrecerán sorteos y promociones exclusivas para ese día. Se servirá un estupendo picoteo a los asistentes, habrá buena música de fondo, sorteos de los patrocinadores y muchos empresarios.

Evento solidario con Ucrania

En el Business Afterwork, existirá una mesa de recogida de medicamentos y donaciones para Ucrania, a través de Acción SporTI, asociación presidida por Carmen M. García, Fundadora, Presidenta Fundación Woman´s Week y que están preparando su segundo viaje a la frontera de Ucrania para llevar material y dinero. El material médico que más urge es: analgésicos, Betadine, torniquetes, gasas, material quirúrgico, tiritas esparadrapo y dinero para gasolina y peajes.

¿Cómo inscribirse al Business Afterwork?

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma de eventos Eventbrite, el aforo será limitado a 200 empresario, debido a las medidas de seguridad.

Durante el evento, el programa de radio de Intereconomía Cultura Emprende, organizador del mismo, celebrará su IV Aniversario en antena y agradecerá a los asistentes su apoyo con diversos sorteos y alguna sorpresa.

Los directores de Cultura Emprende Radio, Alejandra Ron-Pedrique, CEO de Urban Lab Madrid; Víctor Delgado García, Director general de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME) y Ángel Calvo Mañas, Director de eventos y Networking se están volcando en este evento, con el fin de que los emprendedores y empresarios madrileños, además de tener un programa de radio que da voz a sus negocios, tengan un evento donde fluyan las sinergias y colaboraciones. De hecho, al cierre de esta edición son numerosas las empresas que apoyan el evento como por ejemplo: Antonio Gálvez Director de todonetworking, el despacho ACB Abogados Consumo & Banca, Visualiza Legal, OVB Allfinanz, SporTI, Unidad PlanVe o Networking 3.0.

El Evento

Recuerda que además de asistir al evento, aún estás a tiempo de participar como expositor, colaborador o patrocinador. Los interesados en ser parte visible de este evento pueden enviar un correo electrónico, sin compromiso a la dirección: aronpedrique@culturaemprende.com y recibirán un dossier completo, con toda la información necesaria para formar parte del evento.

Coordenadas: Jueves, 28 de abril, 19:30 h, Soho Club Madrid. Pla. España, 6, 2ª Pl. Madrid.

Inscripciones: EVENTBRITE

