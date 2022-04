La 4ª edición del Customer Experience & E-commerce Technologies Summit abordará los principales retos del sector retail

El encuentro acogerá a más de 500 asistentes de España y Latinoamérica. eCommerce Managers y CX Managers de diferentes industrias se dan cita en este evento referente en el sector eCommerce El próximo 28 de abril se celebra la cuarta edición del Customer Experience & Ecommerce Technologies Summit, el encuentro virtual sobre Tecnología, Omnicanalidad y CX: Los principales retos del sector Retail en el entorno digital, diseñado para ayudar a aumentar las ventas y las oportunidades de crecimiento de los negocios online. Los clientes y su forma de consumo evolucionan al igual que lo hace la tecnología, por lo que las organizaciones deben dar respuesta y estar al día para adaptarse a un mercado cambiante.

Un encuentro virtual que tendrá lugar entre las 12:00 y las 18:00 horas CET con ponencias, casos de éxito y mesas redondas de expertos para compartir ideas y aprender cómo abordar los desafíos de la nueva era. Tecnologías y herramientas como mensajería en tiempo real, chatbots, IA, AR/VR, entre otras herramientas y soluciones digitales, están dando forma al futuro de una experiencia centrada en el cliente en todo el proceso y en varios sectores de la industria en 2022. La apertura del evento estará a cargo de Laura Polo Carrillo, Consultora Marketing Digital y Fundadora agencia El Ático Marketing, Keynote Speaker de la jornada invitada por EOI, Escuela de Organización Industrial, presentando la ponencia inaugural “E-Commerce, ¿Cuáles son las tendencias para un mundo post pandemia?”

Customer Experience & Ecommerce Technologies Summit es la cita imprescindible para conocer las últimas novedades y los retos de la industria. El evento abordará en 6 bloques temáticos los desafíos de los negocios online: The Future of eCommerce; eLogistics para eCommerce; Business Operations sobre Estrategia omnicanal para una experiencia de usuario óptima, Posicionamiento, Global Branding; #Marketplaces & Social commerce; Marketing: Influencers, email & más y Producto: Packaging, experiencia unboxing, Fotografía, creando productos digitales, personalización, etc. Contará además con la presencia de Carlos Sánchez, Director Comercial en PAYCOMET; Laura Ramírez, Ecommerce Manager en ETAM; Juan Manuel Maroto, Head of Operations IT y Rubén Diaz Platero, CTO en CENTRIBAL; Laurent Buron, General Manager y Responsable de Ventas y Operaciones en España en ESENDEX; Raúl Sánchez, Regional Manager Southern Europe en PAYXPERT; Alicia Fernández Sarrión , Analista de Desarrollo de Negocio de BIZUM; Carlos Zubialde Gragirena, Consultor de Estrategia para la Transformación Digital en LIS DATA SOLITIONS; Eric Daniel, CEO en KUBBO; Jordi Ordoñez, consultor especialista en eCommerce & Amazon; Francesco Graziano, Conversational Commerce Expert en LINK MOBILITY; Jorge González Marcos, Head of Iberia y Latam en PRESTASHOP; Xavier Idevik, Director de Marketing en DON DOMINIO; Luis Parra, Gerente de ventas para MITTO en Latinoamérica; Alexandre Lima, Chief Marketing Officer en ONEY ESPAÑA; Iván Expósito, Responsable de Atención al Cliente en DINAHOSTING; Romina Correa, Head de METAPIC; Montse Labiaga Ferrer, CEO & Founder en FOTOGRAFÍA ECOMMERCE; Montse Guerrero, Marketing Manager en Embalajes RAJA®; entre otros.

Se llevarán a cabo 2 paneles de expertos moderados por Mari Gómez Becerra, Periodista y Cofundadora & Directora de Comunicación en FREELANCE PRESS SAVING JOURNALISM, sobre las Últimas tendencias en eCommerce para triplicar las ventas online y The Future of eCommerce: todo hace prever que durante 2022 continuará la línea ascendente del eCommerce, apuntalando la consolidación de manera definitiva. Los expertos debatirán sobre sostenibilidad, nuevos métodos de pago, QuickCommerce, Click & Collect, entre otros.

El encuentro 100% virtual tendrá lugar gracias a PAYCOMET, DON DOMINIO, MITTO, BIZUM, DINAHOSTING, LINK MOBILITY, ONEY, ESENDEX, CENTRIBAL y PAYXPERT. Además, también tendrá el apoyo como Media Partners a Digital Innovation News, BeInCrypto, Revista Interactiva, CTRL Publicidad, Retail Actual, Marketing Insider Review, Ecommerce News, Big Data Magazine, Pulso Pyme, Emprendedores 2020, Revista Transformación Digital, Todo Startups, Interempresas, Periódico PublicidAD, Just Retail, América Retail, Diario Crítico.com y The Standard CIO. La colaboración especial del EOI, Escuela de Organización Industrial y de La Latina Valley, Fundación Big Data, Cluster Big Data Madrid, Asociación de Técnicos de Informática, Cámara Argentina de Internet, Asociación Española de Programadores Informáticos y el Centro de Desarrollo de Competencias Digitales de Castilla La Mancha.

Para conocer la agenda completa del evento y ampliar la información sobre los ponentes, pueden acceder a la web oficial del encuentro del próximo 28 de abril o registrarse gratis para asistir como invitado aquí.

-----------------------

Customer Experience & Ecommerce Technologies Summit es una iniciativa de Urban Event Marketing que ofrece un espacio para el conocimiento y el aprendizaje. El evento forma parte de la mayor serie de congresos verticales y temáticos anuales sobre la transformación digital y la aplicación de las últimas innovaciones digitales.

Urban Event Marketing: Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT, con más de 20 años de experiencia, liderada por Mariana González Robles y Patricia Ramos Carrero.