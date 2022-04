AleaSoft: Las convocatorias de ayudas para el almacenamiento de energía Comunicae

viernes, 22 de abril de 2022, 14:09 h (CET) Las ayudas van a ser necesarias para el completo desarrollo del almacenamiento de energía necesario para la consecución de los objetivos de la transición energética. Se resumen en esta noticia las convocatorias de ayudas al almacenamiento, tanto las abiertas como las futuras, en el marco del PERTE ERHA Para el desarrollo de proyectos de almacenamiento de energía, al igual que para los proyectos de energías renovables, va a ser imprescindible disponer de opciones de financiación con condiciones favorables. Además, para los proyectos de almacenamiento, que, aparte de tecnologías como las centrales hidroeléctricas de bombeo o las centrales solares termoeléctricas, son un campo que está todavía en fase de investigación y desarrollo y aún sin proyectos a gran escala, van a ser importantes y necesarias las ayudas.

Sobre el estado de las ayudas disponibles para los proyectos de almacenamiento se trató en el webinar del 21 de abril organizado por AleaSoft Energy Forecasting donde participaron Miriam Bueno Lorenzo, Subdirectora General de Prospectiva, Estrategia y Normativa en Materia de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), y Raúl García Posada, Director de la Asociación Española de Almacenamiento de Energía (ASEALEN). Los clientes e interesados en las previsiones de AleaSoft Energy Forecasting pueden solicitar la grabación del webinar en el siguiente enlace.

El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno Renovable y Almacenamiento (ERHA) tiene presupuestado una inversión pública de 6920 millones de euros, con el objetivo de llegar a movilizar cerca de 9450 millones de euros del sector privado. Para el despliegue del almacenamiento energético, está previsto destinar 684 millones de euros.

Convocatorias para ayudas en marcha

Ya están publicadas las ayudas para el autoconsumo, que incluyen la posibilidad de almacenamiento para la energía producida por la propia instalación. Es una ayuda gestionada por la Comunidades Autónomas y que tiene destinados 110 millones de euros. Según Miriam Bueno Lorenzo, esta convocatoria está teniendo muy buena acogida, también con la opción de almacenamiento.

Además, está abierta la convocatoria para proyectos de almacenamiento de energía. Esta primera convocatoria está incluida en la Fase I del PERTE ERAH y está destinada a proyectos FTM (Front of The Meter) innovadores en fase de desarrollo experimental, con el objetivo de que acaben siendo proyectos viables. La convocatoria está abierta hasta el 10 de mayo y cuenta con 50 millones de euros que se podría ampliar hasta 150 millones.

Convocatorias futuras

Más adelante, se abrirán las convocatorias de ayudas dirigidas, ya no a proyectos en fase experimental, sino a las inversiones para el despliegue del almacenamiento con el objetivo de alcanzar los 600 MW de potencia de almacenamiento concedidos antes del final de 2023, potencia que debería estar operativa a mediados de 2026.

Análisis de AleaSoft Energy Forecasting sobre las perspectivas de los mercados de energía en Europa y la financiación de proyectos renovables

El siguiente webinar de la serie de webinars mensuales organizados por AleaSoft Energy Forecasting tendrá lugar el día 12 de mayo. En esa ocasión, se reunirán en la mesa de análisis personas expertas del sector de la energía, que a lo largo de los veintidós años de historia de AleaSoft Energy Forecasting han colaborado con la compañía, para hablar sobre la importancia de las previsiones de precios de mercado de energía en las distintas etapas del desarrollo de las renovables, la evolución de los mercados de energía europeos en las últimas semanas y la visión de futuro en el medio y largo plazo.

La mesa de análisis contará con Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft, Alberto Ceña Lázaro, CEO de BEPTE, S.L., Antonio Canoyra Trabado, profesor asociado al Departamento de Energía Eléctrica en la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI), y Francisco Del Río, experto en gestión de la energía.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/convocatorias-ayudas-almacenamiento-energia/

