Farmacias-de-guardia.net explica las mejores formas de encontrar una farmacia de guardia

viernes, 22 de abril de 2022, 13:58 h (CET) Las farmacias de guardia son un servicio fundamental para la sociedad. Sin embargo, en muchas ocasiones encontrar una farmacia de guardia cercana es una tarea complicada. Es por ello que existen diferentes para encontrar una farmacia de guardia Hay muchas personas que se acercan a las farmacias más cercanas a preguntar acerca del horario de apertura y el de cierre. Estos horarios están regulados, según cada Comunidad Autónoma. Si quiere conocer los horarios de las farmacias de guardias de la zona en la que vive, puede contactar con las farmacias de guardia de su municipio o localidad.

El horario ordinario mínimo de apertura de cara al público de una oficina de farmacia es de 40 horas a la semana. Normalmente el horario es de 9:30 a 13:30 y luego de 16:30 a 19:30 de lunes a viernes y los sábados de 9:30 a 13:30.

Debido a la importancia de este servicio esencial y mínimo, cualquier farmacia puede solicitar a la Consejería de Sanidad abrir 12 horas, 13 horas o 24 horas diarias, siempre que sea viable.

¿Qué es un servicio de guardia?

Si se tiene en cuanta lo anteriormente citado, el servicio de guardia lo que busca es garantizar el servicio farmacéutico a la población, estableciendo servicios de urgencia diurnos y nocturnos, tanto los días laborables como los festivos.

En el caso de la Comunidad de Madrid, existen dos servicios de urgencia:

Servicio de urgencia diurno: desde la apertura hasta las 22:00 Servicio de urgencia nocturno: entre las 22:00 y la apertura al día siguiente. Esto se hace para asegurar una buena asistencia sanitaria a la población, este servicio está regulado por Sanidad, para que siempre haya al menos una farmacia abierta en cada municipio. Implica que a cualquier hora del día y durante todos los días del año, los ciudadanos tienen que tener alguna farmacia de guardia a una distancia inferior a un cuarto de hora en coche. Por ejemplo, si se necesita encontrar una farmacia de guardia Barcelona, se puede hacer simplemente especificando la zona o barrio en el que se encuentre.

Las farmacias de cada zona de salud se encargan de hacer turnos rotativos de 24 horas. Y para establecer cuándo acaba un turno y comienza otro lo más práctico es tomar de referencia la hora de apertura de las farmacias de esa zona. Es decir, si todas las farmacias de una población abren sobre las 9.30, el cambio de guardia se hace a las 9.30.

Esto es algo que se tiene que tener en cuenta cuando se busca una farmacia que esté prestando el servicio de urgencias. Que ya pasen de las 12 de la noche y oficialmente hayamos cambiado de día no significa que una farmacia haya cerrado sus puertas a las 00:00 y en otra empiecen a trabajar entonces. No es práctico. Si se observa un cartel en el que dice que el día 21 estará de guardia tal farmacia, significa que dicha farmacia estará abierta desde la mañana del día 21 hasta la mañana del día 22 (lo cual incluye lo que técnicamente es la madrugada del día 22). Para encontrar en Alcorcón farmacias de guarda simplemente con clic en farmacia de guardia en Madrid, y seleccionando municipio de Alcorcón en el directorio.

¿Cómo encontrar farmacias de guardia?

Existen dos formas muy comunes, una es a través de aplicaciones móviles y otra mediante páginas web que recogen toda la información acerca de las farmacias de guardia de la zona, su horario y el tipo de servicio que ofrecen. En cualquiera de los casos, si quieres conocer más acerca entra en el siguiente directorio de farmacias de guardia.

Es importante que las aplicaciones móviles que se usen para estas situaciones hayan sido recomendadas por instituciones y tengan contenidos y fuentes fiables. Algunas de las aplicaciones más usadas en estos casos son las siguientes:

Farmacias-de-guardia.net

Si se trata de una urgencia, buscar en internet es la mejor opción. En la página web de farmacias-de-guardia.net por ejemplo, están todas las farmacias de guardia que estén disponibles en Ciudad Real. Incluso permitiendo buscar según el municipio o zona en la que se desee. Este directorio es uno de los directorios con más información de toda la web, permitiendo no solo localizar rápidamente cualquier farmacia, sino además con una información adicional como los horarios o la localización. Con una forma búsqueda rápida y sencilla, permite encontrar cualquier farmacia de guardia, en cualquier lugar de España, sea cual sea la provincia, ya sea Farmacias de guardia en A Coruña, como en municipios como Farmacias de guardia en Móstoles.

Farmacia Map: ofrece un mapa con todas las farmacias españolas

Con Farmacia Map resultará mucho más fácil encontrar la farmacia que se necesite cerca de cualquier ubicación solicitada.

Esta app informa sobre los horarios de apertura y de cierre y facilita la web de cada farmacia por si se desea contactar directamente con su farmacéutico. Incluye farmacias de todas las ciudades y capitales de España y permite saber qué farmacias están de guardia a disposición.

Telefarmacia App: 'van a la farmacia por ti'

Es una aplicación móvil totalmente gratuita, que permite hacer todos los pedidos de medicamentos desde casa sin pagar un precio extra.

Se puede elegir entre unas cuantas farmacias y seleccionar la que esté cerca de casa. Permite observar el seguimiento de pedido en la pantalla. Están a disposición de cualquier persona las 24 horas del día durante todo el año. Incluso permite crear alarmas o alertas para poder pedir medicinas antes de que se agoten.

Esta aplicación es muy útil para personas con movilidad reducida o personas que tengan Covid y no quieran poner en peligro al resto de ciudadanos.

PharmApp: Farmacias de guardia

Esta es una de las mejores apps si lo que buscas es saber dónde están las farmacias de guardia más cercanas y en ella encontrarás un listado muy completo de todas las farmacias de guardia españolas.

Su base de datos es muy extensa y ofrece información sobre capitales de provincia, así como más del 90% de las poblaciones de todo el país.

Farmaguia: encuentra farmacias de guardia abiertas en Barcelona

Esta aplicación ha sido creada por el COFB (Colegio de Farmacéuticos de Barcelona) y por ello es ideal para encontrar las farmacias de guardia que estén abiertas en la provincia de Barcelona. La información que ofrece es siempre a tiempo real, por lo que siempre está actualizada.

Algo que la diferencia del resto es que además ofrece un listado en el que localiza los hospitales y los CAP que hay cerca, por si se tiene una urgencia y se debe acudir al médico.

