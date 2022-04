¿Cuáles son las ventajas de elegir ventanas de PVC?, por PETER & WILLIAM

El ruido del exterior es una de las principales causas del insomnio crónico, por eso, la capacidad de aislamiento acústico de las ventanas es uno de los parámetros más importantes a la hora de elegir una nueva ventana de PVC para una casa u oficina. El nivel de aislamiento acústico depende de la calidad de las ventanas y de su correcta instalación En los últimos años, muchos propietarios han elegido las ventanas de PVC frente a las ventanas tradicionales y esto se debe a que el PVC tiene una larga lista de beneficios.

Para empezar, las ventanas de PVC tienen larga vida útil y se suelen fabricar en una amplia variedad de estilos tanto para puertas como para ventanas.

Las puertas y ventanas de PVC están diseñadas para soportar el uso intenso y frecuente a lo largo del tiempo gracias a la estructura en la que están fabricadas, lo que garantiza la seguridad de la propiedad.

Además de tener una excelente calidad, atractivas características y apariencia elegante, también ofrecen una bonita estética a la fachada de los hogares.

¿Es hora de hacer un cambio? Si es así, es aconsejable sustituir las ventanas antiguas por ventanas de PVC teniendo en cuenta que estas ventanas pueden ayudar a mitigar del calor, la contaminación y el polvo, que son las principales causas de las noches inquietas en las que es imposible conciliar el sueño.

Beneficios de la instalación de ventanas de PVC

Las ventanas antiguas no son sólo un problema estético para el hogar, sino también funcional y práctico, ya que, con unas ventanas anticuadas, se puede estar perdiendo más que el atractivo de la fachada: probablemente se esté perdiendo electricidad y por lo tanto dinero.

La instalación de ventanas de PVC benefician al hogar en más de un sentido, ya que ayuda a crear un hogar más eficiente tanto desde el punto de vista energético como económico.

1. Ventanas seguras y protegidas

Las ventanas de PVC se fabrican con un alto nivel de calidad, y de acuerdo con los más altos estándares de seguridad. Proporcionan a la propiedad una excelente seguridad contra un posible intento de intrusión, así como un buen aislamiento frente a condiciones meteorológicas extremas.

Estas ventanas vienen con un sistema de cierre múltiple y con bisagras instaladas en los lados para mayor seguridad, lo que hace que sean extremadamente difíciles de forzar cuando están cerradas o bloqueadas.

Además, los marcos de las ventanas de PVC se fabrican con un refuerzo de acero que aumentan la resistencia y durabilidad.

2. Ventanas con máxima eficiencia energética

Las ventanas de PVC son la mejor solución, ya que son una de las ventanas más eficientes desde el punto de vista térmico del mercado actual.

Las excelentes características y propiedades aislantes ayudan a mantener fresco el interior de una vivienda en verano y, por el contrario, en invierno, ayudarán a mantener el calor.

Todas las transferencias de temperatura a través de estas ventanas se minimizan para el máximo confort y eficiencia energética del hogar. De este modo se puede conseguir un importante ahorro en la factura de energía.

3. Ventanas para reducir el ruido exterior

Cuando se trata del ruido exterior, las ventanas de PVC suelen tener un gran aislamiento acústico. Estas ventanas tienen cristales gruesos y un gran recubrimiento que ayuda a evitar que el sonido llegue al interior del hogar de mejor forma que otro tipo de ventanas.

Las ventanas de PVC son, por lo tanto, muy populares y una solución ideal para las zonas donde hay mucho tráfico.

4. Ventanas con bajo mantenimiento

Como las ventanas de PVC son resistentes a los rayos del sol, el sol no provoca desgaste con el paso del tiempo, no es necesario lijarlas, pintarlas o barnizarlas, no se deforman, ni se estropean por las inclemencias del tiempo, a diferencia de lo que ocurre con las ventanas de madera.

El único mantenimiento que hay que hacer es limpiarlas con una solución jabonosa y con un paño para eliminar el polvo o la suciedad que se haya acumulado.

5. Ventanas robustas y duraderas

Las ventanas de PVC están fabricadas para tener una larga vida útil. El material de PVC es un material altamente duradero, muy fuerte y rígido, lo que significa que no puede ser afectado por el clima o cualquier otra circunstancia.

6. Variedad de diseños para elegir

La amplia variedad de estilos de ventanas disponibles en el mercado es una de las principales ventajas de este tipo de material.

Las puertas y ventanas de PVC se adaptan a una amplia gama de estilos arquitectónicos. Este tipo de material ofrece una gran estética para mejorar el aspecto de cualquier propiedad.

Desde el punto de vista técnico, dependiendo de la función de la ventana o de la estancia en la que se encuentre, se debe valorar la apertura más práctica y cómoda para la vida diaria:

Ventanas abatibles de PVC Es la ventana más clásica o común que se puede encontrar en la mayoría de las habitaciones de la casa. Suelen tener uno o dos batientes y una sola apertura lateral.

La principal ventaja de estas ventanas es que son completamente herméticas, lo que permite un mayor aislamiento térmico y acústico.

Sin embargo, estas ventanas ocupan mucho espacio cuando se abren, por lo que sólo son adecuadas cuando no hay muebles cerca.

Ventanas fijas de PVC Este tipo de ventanas se utilizan en habitaciones y edificios climatizados, para la división interna y para proporcionar luz y perspectiva en habitaciones sin ventilación.

Ventanas oscilobatientes de PVC Son ventanas que se abren hacia arriba y hacia abajo en la habitación. No se abren del todo, por lo que no se puede ver el interior desde fuera. A menudo se utiliza en oficinas, baños y garajes.

Ventanas basculantes de PVC Se trata de un sistema de apertura versátil que permite tanto las ventanas abatibles horizontales como las ventanas oscilobatientes. Estas últimas están instaladas de forma que permiten la ventilación de la habitación sin necesidad de abrir mucho la ventana.

Ventanas correderas de PVC Son ventanas en las que la hoja se desplaza horizontalmente sobre carriles guía insertados en el marco de la ventana. Son adecuadas para espacios reducidos.

La principal ventaja es que ocupan poco espacio cuando están abiertas y suelen utilizarse en salones con ventanas de gran tamaño.